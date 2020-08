Maluch plus - przedłużony termin na składanie wniosków przez firmy

Przedłużono realizację inwestycji w ramach "Maluch plus" do listopada 2021 r. Wszystkie inwestycje w ramach programu "Maluch plus", które zgodnie z planem realizowane miały być w tym roku i miały zakończyć się do grudnia, gminy mogą kontynuować i zakończyć do listopada 2021 r. – poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha.

Wszystkie inwestycje, które zgodnie z planem realizowane miały być w tym roku i miały zakończyć się do grudnia, gminy mogą kontynuować i zakończyć do listopada 2021 r. Zgodnie z zasadami programu "Maluch plus" firmy prywatne mogą tworzyć miejsca opieki, korzystając z dofinansowania. Ta dotacja jest bezzwrotna, jeśli przez 5 lat instytucja ta utrzymuje 60 proc. obsadzenia miejsc. Ten wymóg – poinformowała Socha – zostaje zawieszony od stycznia do czasu 6 miesięcy po ogłoszeniu ustania pandemii.

Kolejna edycja programu Maluch plus

Kolejną rzeczą, na którą wskazała Socha, jest ogłoszenie kolejnej edycji programu na następny rok już w lipcu. "Przyspieszenie ogłoszenia programu służy temu, żeby wszyscy chętni do utworzenia miejsca opieki dla dzieci do 3 lat mogli już składać wnioski. Mogą to zrobić do października" – przekonywała wiceminister. W listopadzie mają zostać ogłoszone wyniki modułu inwestycyjnego dotyczącego tworzenia nowych miejsc, a w styczniu ogłoszone wyniki reszty modułów. Celem jest danie gminom jak najwięcej czasu na realizację tych nowych inwestycji w przyszłym roku.

450 mln do rozdania

W przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus" do przyznania jest 450 mln zł na tworzenie i dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi.

Nabór wniosków do programu w edycji 2021 ruszy 7 września. Wsparcie z programu podzielone jest na moduły. Moduł 1a polega na dofinansowaniu tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania oraz samego ich tworzenia. Dotyczy to tych gmin, w których w dniu składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Moduł 1b to dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania w gminach, w których nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki nie przekracza 6 mln zł.

Moduł 2 dofinansowuje funkcjonowanie miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego ze wsparciem wcześniejszych edycji programu. Moduł 3 pomaga dofinansować tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie. Moduł 4 to wsparcie pieniężne na funkcjonowanie już istniejących miejsc opieki.(PAP)

