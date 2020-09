Ponad 300 mln złotych na rozwój gazownictwa

Dofinansowanie w drugim konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza, że muszą być prowadzone poza województwem mazowieckim.

Maksymalny czas realizacji projektów wynosi 3 lata.





Pieniądze na innowacje

Realizatorom programu szczególnie zależy na tym, aby rozwijanie polskiej branży gazownictwa szło w parze z ekologią. Stąd w drugim konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty w takich obszarach, jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych (obszar PGNiG); pozyskanie metanu z pokładów węgla (obszar PGNiG); materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM); sieci gazowe (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM); technologie związane z LNG i CNG (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM); technologie wodorowe i paliwa gazowe (obszar PGNiG); technologie stosowane we współpracy z klientami (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM); ochrona środowiska i BHP (obszar wspólny PGNiG i GAZ-SYSTEM); informatyka i cyberbezpieczeństwo (obszar GAZ-SYSTEM), a także podziemne magazynowanie węglowodorów (obszar PGNiG).

– PGNiG SA kontynuuje działania na rzecz wyszukiwania ciekawych projektów B+R+I. INGA to konkretne forum pozyskiwania takich inicjatyw. Konkurs jest szansą na opracowanie innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez PGNiG SA działalności – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA. – To atrakcyjne narzędzie współfinansowania projektów B+R+I dla naukowców i przedsiębiorców, ponieważ nie tylko pozwala pozyskać większość budżetu potrzebnego do realizacji przedsięwzięcia, ale daje również perspektywę wdrożenia, a co za tym idzie – bycia współwłaścicielem skomercjalizowanego rozwiązania przynoszącego znaczne, wynikające ze skali działalności PGNiG, przychody.

Współpraca ze światem nauki

INGA zakłada ścisłą współpracę biznesu ze światem nauki. Wnioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż 5 podmiotów).

Konkurs podzielony jest na dwie rundy, obecnie trwa runda druga. Jego budżet wynosi 311 milionów złotych, z czego połowę finansuje NCBR (w ramach środków z Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój), a drugą połowę, łącznie: PGNiG SA oraz GAZ-SYSTEM S.A.