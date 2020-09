40 milionów użytkowników korzysta z kryptowalut

W 2009 roku Bitcoin stał się pierwszą oficjalną kryptowalutą, nie można nim było płacić praktycznie za nic, w wyniku czego nie miał on – tak naprawdę – żadnej realnej wartości. W tym momencie sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej, choć Bitcoin nadal pozostaje najpopularniejszą kryptowalutą na świecie.

Brak opłat

Kryptowaluty są niezależne od jakichkolwiek instytucji, banków czy nawet rządów. Nie trzeba zatem nikomu za nic dodatkowo płacić, a cała metoda jest w 100% darmowa. Ważne jest również to, że dzięki niej trafisz do większej liczby klientów – coraz częściej zainteresowani są oni właśnie tego typu płatnościami. Aby płacić Bitcoinami, wystarczy zaledwie dostęp do internetu oraz komputer, telefon lub tablet. Należy tylko wcześniej sprawdzić, czy dany sklep akceptuje taką formę płatności – wraz ze wzrostem popularności kryptowalut, pojawia się ich jednak coraz więcej. Do tego kryptowaluty określa się mianem „najbezpieczniejszych walut na świecie”. Nie można ich sfałszować, zablokować czy też wyprodukować w zbyt dużej ilości. Nie mogą być one również skonfiskowane przez żadną wyższą instancję.

Transakcje z udziałem kryptowalut odbywają się znacznie szybciej niż typowe transakcje online – tak naprawdę trafiają one natychmiast na określone konto bankowe. Docenia to wielu sprzedawców, którzy oferują w zamian osobom płacącym kryptowalutami atrakcyjne rabaty. W ten sposób zyskują dwie strony: i klienci, i sprzedawcy. Kryptowaluta to również waluta międzynarodowa, dzięki czemu nie traci się dodatkowo czasu na przewalutowywanie.

Wahania kursu

Największą wadą kryptowalut są duże wahania kursu, związane ze zmieniającą się sytuacją na rynku. O jego cenie decyduje często popyt: jeśli jest on duży, kurs jest w stanie wzrosnąć nawet o kilkaset procent, jednak również o tyle może w pewnym momencie spaść. Chcąc stworzyć własną kryptowalutę, należy nastawić się na wysokie wydatki. Urządzenia przeznaczone do tego celu pobierają dużo prądu i generują sporo ciepła. Komputer musi posiadać również odpowiednią moc obliczeniową. Należy jednak pamiętać, że nie trzeba mieć własnej kryptowaluty – płacić za różne produkty można innymi, dostępnymi już na giełdzie.

Kryptowaluty w e-commerce

Jeśli chodzi o wdrażanie płatności w kryptowalutach do e-sklepu, należy na początku stworzyć wirtualny portfel, który działa podobnie jak konto w banku. Można to zrobić, korzystając z przeznaczonych do tego serwisów internetowych lub aplikacji. Koniecznie trzeba też zadbać o odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu będzie można zautomatyzować transakcję – należy skorzystać tu z pomocy programisty, darmowych lub płatnych modułów do płatności lub specjalnego procesora płatności, czyli portalu internetowego przeznaczonego do międzynarodowych transakcji internetowych.

Natalia Suchocka, xsale