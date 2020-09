Zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków

Znaczenie „małych ojczyzn” i rola patriotyzmu konsumenckiego wśród polskich konsumentów wzrasta. 75 proc. Polaków deklaruje, że chciałoby mieć wpływ na to, jakie produkty znajdują się w asortymencie jego lokalnego sklepu. W wyniku umacniającego się trendu lokalności coraz chętniej kupują produkty ze swojej najbliższej okolicy, które są dla nich synonimem świeżości i wysokiej jakości, a także potwierdzeniem zaufania do lokalnych producentów i dostawców. 36 proc. badanych z lokalnego asortymentu najczęściej wybiera warzywa, a co czwarta osoba sięga po owoce – wynika z badania „Zwyczaje zakupowe Polaków".

Kupowanie lokalne sposobem na kryzys

Kupowanie lokalnych produktów jest także postrzegane, jako sposób na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego. Uczestnicy badania uważają, że lokalni przedsiębiorcy wspierają polską gospodarkę poprzez współpracę z miejscowymi producentami i dostawcami (42 proc.). Ponad 30 proc. Polaków docenia tworzenie przez nich miejsc pracy oraz wpływ na rozwój najbliższej okolicy.

