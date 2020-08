Estoński CIT do poprawy - konieczne modyfikacje

Chęć wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów nowych rozwiązań w zakresie podatku dochodowego, których celem byłoby stymulowanie rozwoju i inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce jest pozytywnie oceniania. Jednak BCC wyraża wątpliwość, czy zasady konstrukcji proponowanego w projekcie tzw. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych nazywanego potocznie „estońskim CIT-em” pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu i będą one wystarczająco przejrzyste i atrakcyjne dla podmiotów kwalifikujących się do stosowania, w porównaniu do narzędzi dostępnych w całej UE oraz u innych sąsiadów Polski.

Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych





Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Problemem jest wysoki poziom skomplikowania nowych przepisów, który będzie dla przedsiębiorców przeszkodą zniechęcającą do wyboru ryczałtu. – Znane są wypowiedzi medialne przedstawicieli MF, jak również wyjaśnienia zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej MF poświęconej ryczałtowi, zgodnie z którymi ryczałt jest rozwiązaniem zupełnie nowym, odchodzącym od „klasycznego CIT” na tyle, że konieczne jest szczegółowe uregulowanie wielu kwestii, niemniej jednak są to wyjaśnienia istotne z perspektywy MF, lecz nie adresują one problemu skomplikowania modelu dla przedsiębiorcy, do którego jest on skierowany – podkreśla Agnieszka Wnuk, ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego

– Przedsiębiorcy, do których nowy model jest adresowany (tzn. tacy, których roczny obrót brutto nie przekracza 50 mln zł) to często niewielkie rodzinne spółki, które nie posiadają rozbudowanych wewnętrznych działów finansowo-księgowych, a z zewnętrznych doradców podatkowych i księgowych również korzystają w ograniczonym zakresie. Stąd też, jasność i prostota przepisów mają kluczowe znaczenie jeżeli przepisy dotyczące ryczałtu mają w ogóle być wykorzystywane w praktyce. W obecnym brzmieniu przepisów, dla wielu przedsiębiorców korzystanie z ryczałtu okaże się zbyt ryzykowne – niejasne i zawiłe regulacje zwiększają bowiem ryzyko popełnienia błędu, czy nieświadomego niewypełnienia obowiązków – podkreśla ekspertka BCC.

BCC zwraca również uwagę, że zasady opodatkowania ryczałtem w brzmieniu zaproponowanym w projekcie mogą w praktyce być stosowane tylko w bardzo ograniczonym zakresie z uwagi na bardzo surowe ograniczenia podmiotowe:

· Tylko najmniejsi przedsiębiorcy

· Brak możliwości posiadania podmiotów zależnych i ograniczenia dotyczące dokonywania czynności reorganizacyjnych