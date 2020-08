Uproszczona resturkturyzacja ratunkiem dla turystyki

Według Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce skorzystało 387,2 tys. osób, czyli o 88,2% mniej niż przed rokiem. W czerwcu spadek był niewiele mniejszy i wyniósł 62,7%. Kluczowe dla tego sektora będą jednak miesiące wakacyjne, które co roku odpowiadają za ok. 30 proc. rocznych obrotów generowanych w krajowej turystyce. W opinii ekspertów PMR Restrukturyzacje pomocnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej może okazać się uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

– Aby wyjść na prostą i zrekompensować poniesione straty, w lipcu i sierpniu firmy z branży turystycznej musiałyby znacząco zwiększyć planowane zyski i utrzymać wysoki poziom przychodów w kolejnych miesiącach. Nadchodząca jesień jest jednak całkowicie nieprzewidywalna i w obawie przed zapowiadaną kolejną falą zachorowań, większość z nas decyduje się na urlop już teraz. We wrześniu i październiku możemy więc spodziewać się kolejnego spowolnienia w branży, którego budżety wielu firm mogą już nie wytrzymać – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i dodaje, że w najbliższym czasie drugim ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców z tego sektora będzie upływający termin wypłaty zwrotów rezerwacyjnych. Tym bardziej kluczowe pozostaje zatem wdrożenie mechanizmów pomocowych amortyzujących skutki utraty płynności finansowej, w tym czasowe zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS, wypłacenie świadczeń postojowych, a także powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który pomoże utrzymać płynność pomimo konieczności wypłacenia przez firmy środków za odwołane imprezy turystyczne,





Czas to pieniądz – nowe przepisy lub uproszczona restrukturyzacja

Po zamknięciu granic w połowie marca br. i wprowadzeniu obostrzeń w zakresie przemieszczania się, setki tysięcy Polaków odwołało planowane wyjazdy. Jak wynika z analiz zespołu parlamentarnego, który przygotował projekt zmian w ustawie o tarczy antykryzysowej dla branży turystycznej i estradowej, do czerwca br. zaledwie 30% osób, które odstąpiły od umowy lub z którymi zostały one zerwane, zdecydowało się na przyjęcie rekompensaty poniesionych kosztów w postaci długoterminowych voucherów. Zdecydowana większość klientów biur podróży i firm oferujących usługi turystyczne preferowała 100% zwrot na konto, co oznacza, że branża musi liczyć się z dużym zagrożeniem dla utrzymania płynności finansowej.