Dodatkowe świadczenia postojowe dla turystyki

Turystyczny Fundusz Zwrotów pozwoli biurom podróży, które musiały odwołać umówione wycieczki ze względu na Covid-19, na zwrot wpłat od ich klientów. Zaciągnięte z TFZ kwoty organizatorzy turystyki będą musieli zwracać w ciągu 6 lat na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowo utworzony zostanie Turystyczny Fundusz Pomocowy, który ma stanowić swego rodzaju reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych. W projekcie ustawy znalazła się propozycja, aby na ten nowy fundusz branża turystyczna składała się po 1 stycznia 2021 r., podobnie jak na przewidziany na wypadek niewypłacalności Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.





Dodatkowe świadczenia postojowe

Nowa regulacja stanowi, że dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. Kryterium jego udzielenia to spadek przychodu o co najmniej 80% i skorzystanie z takiego instrumentu w przeszłości.

Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i oznaczonej kodami:

· 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),

· 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),

· 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

· 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

· 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku.

Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych.

Zwolnienie ze składek ZUS

Proponowane regulacje zakładają również, że przedsiębiorcy, którzy nie opłacili składek za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br., zostaną zwolnieni z obowiązku ich opłacania. Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotyczy to przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej, która poniosła największe straty finansowe w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych.

Tutaj również wprowadzono kryterium spadku przychodu o co najmniej 80%, oraz oznaczenie przeważającej działalności kodami PKD:

· 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

· 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),

· 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

· 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),

· 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

· 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

· 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),

· 79.11.A (Działalność agentów turystycznych),

79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

