Duży spadek PKB w II kwartale 2020, ale mniejszy niż w UE [KOMENTARZ]

Spadek PKB w II kwartale w relacji rok do roku w Polsce o 8,2% (wg danych niewyrównanych sezonowo; 7,9% – wg wyrównanych sezonowo) był największy w historii III RP. Większy nawet niż w 1990 r., kiedy wyniósł 7,2%, oraz większy niż w 1991 r., kiedy wyniósł 7%.

Polecamy: Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy





Jednak to roczne porównanie jest mylące, ponieważ łączny spadek PKB w okresie dwuletnim 1990-1991 wyniósł 13,7%, a tym razem oczekujemy w 2021 roku niemal powrotu do poziomu z roku 2019. Ponadto, spadek PKB w II kw. br. w większości krajów na świecie był większy niż w Polsce: w UE o 14,4%, w tym w Niemczech – o 11,7%, na Węgrzech – 13,6%, na Słowacji – 12,7%, w Czechach – 10,7%.

Dużą niespodzianką in plus jest w Polsce wysoka nadwyżka handlowa w II kwartale br.: 2,7 mld euro, czyli około 3% kwartalnego PKB. Silna odbudowa eksportu w II kw. miała miejsce w branżach konsumpcyjnych: wyroby tytoniowe, odzież, meble, telewizory, baterie do samochodów elektrycznych, silniki do samochodów hybrydowych. Silne spadki importu dotyczyły ropy naftowej, nowych samochodów i części samochodowych. Oferta eksportowa Polski jest bardziej zróżnicowana niż Czech, Węgier i Słowacji.

Nie mamy jeszcze danych dotyczących składników popytu krajowego. Oczekuję potwierdzenia oceny, że spadły znacząco inwestycje, szczególnie prywatne krajowe i zagraniczne. Mamy nadal dużą niepewność dotyczącą rozwoju epidemii w drugiej połowie roku. Duże ryzyko dotyczy również relacji Polski oraz Unią Europejską w obszarze praworządności i wpływu tego czynnika na wykorzystanie przyznanych Polsce, potencjalnie dużych, środków UE.

prof. Stanisław Gomułka - główny ekonomista BCC, minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, członek Narodowej Rady Rozwoju