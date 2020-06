Nie zwalniają, a nawet chcą zatrudniać

Pandemia koronawirusa najmocniej uderzyła w małe i średnie przedsiębiorstwa. "Zamrożenie" gospodarki pomiędzy marcem a kwietniem spowodowało problemy finansowe w wielu firmach, a część z nich stanęła przed widmem zwolnień pracowników czy zakończenia działalności. Jak wynika z badania „KoronaBilans MŚP”, przeprowadzonego przez IMAS na zalecenie Krajowego Rejestru Długów, pod koniec kwietnia - co czwarta firma z sektora MŚP wskazywała, że w najbliższych trzech miesiącach będzie musiała zmniejszyć zatrudnienie.

Koniec zwolnień w firmach?

MŚP to w dużej mierze przedsiębiorstwa rodzinne lub opierające zatrudnienie na kręgu znajomych. W przeciwieństwie do korporacji nie mają zaplecza finansowego, które pozwoliłoby przetrwać trudny okres bez cięć kadrowych - wskazali autorzy badania. Pod koniec maja firmy te deklarują już poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia - cięcia planuje 8,7 proc. MŚP wobec 25,8 proc. miesiąc wcześniej. 12,7 proc. małych i średnich przedsiębiorców w porównaniu do 8,2 proc. poprzednio, chce też zatrudnić nowych pracowników. - Wyniki najnowszego sondażu wskazują, że teraz powinno być już tylko lepiej. Pomogła tarcza antykryzysowa oraz przemyślane gospodarowanie pracownikami. Nawet jeśli część osób musiała się pogodzić z obniżką wynagrodzeń lub skróceniem czasu pracy, to finalnie firmy obroniły miejsca pracy – podkreślił Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Kto planuje zatrudniać?

Z grupy firm, które planują rekrutację nowych pracowników, najwięcej (76,3 proc. wobec 65,5 proc. poprzednio) chce zwiększyć zatrudnienie w przedziale do 25 proc. załogi. Miesiąc temu blisko 24,1 proc. małych i średnich przedsiębiorców pytanych, o ile zwiększą zatrudnienie w najbliższych trzech miesiącach, odpowiadało „nie wiem”. Świadczyło to o ich niepewności co do sytuacji gospodarczej. Teraz odsetek ten zmalał o dwie trzecie - do 7,9 proc. - podkreślili autorzy badania. - To dobra prognoza dla naszej gospodarki, bo MŚP stanowią jej siłę napędową – podsumował Łącki.

Tarcza antykryzysowa obejmuje między innymi pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, zwolnienia ze składek ZUS, wypłaty postojowego i dodatkowych zasiłków i szereg innych rozwiązań. Według analityków kryzys gospodarczy wywołany epidemią dotknie cały świat, spadek PKB może sięgnąć w skali całej planety 6 proc. Zgodnie z prognozami Krajowej Izby Gospodarczej PKB Polski może spaść w 2020 r. o 0,5 proc., by już w 2021 r. wzrosnąć o 5 proc.

II badanie „KoronaBilans MŚP” zrealizowała firma IMAS na zalecenie Krajowego Rejestru Długów pod koniec maja 2020 r. na próbie 301 firm z sektora MŚP, metodą wywiadów telefonicznych i internetowych (CATI/CAWI).

