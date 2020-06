Banki zacieśniają politykę kredytową. Kto może mieć problem z uzyskaniem kredytu?

Jak obecnie wygląda sytuacja z uzyskaniem kredytu w bankach? Jakie są trudności i czy deweloperzy oferują formy wsparcia? W kwietniu br. banki odnotowały prawie 35% spadek zainteresowania kredytami mieszkaniowymi w porównaniu z rokiem poprzednim. Czy zacieśnianie polityki kredytowej nie odbije się czkawką?

Polecamy: Nowa matryca stawek VAT

reklama reklama



Mniejsze i tańsze lokale w cenie

Zaostrzenie polityki kredytowej, w tym wprowadzenie większych wymogów dotyczących wkładu własnego, ma bezpośrednie przełożenie na możliwości nabywcze klientów. Skutkuje to również wpływem na decyzje o zakupie mniejszych i tańszych lokali w przypadku klientów posiłkujących się kredytami hipotecznymi. Najbardziej korzystną formą dla kredytobiorcy jest współpraca z doradcą kredytowym, który zapewnia dostęp do oferty wielu banków, a to gwarantuje wybór najbardziej atrakcyjnej opcji kredytu. W obecnej sytuacji pozwala to także znaleźć bank, który jest skłonny udzielić kredytu. Potwierdzają to sytuację, gdy klienci indywidualnie podejmujący próbę uzyskania finansowania otrzymują negatywną decyzje kredytowe, a po zwróceniu się do doradców udaje się pozytywnie zakończyć proces ubiegania się o kredyt. Ponadto można zmodyfikować transze i terminy płatności.

- Osoby zainteresowane zakupem mieszkania mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy niezależnych ekspertów finansowych. Eksperci finansowi oceniają zdolność kredytową kupującego, wybierają banki i sprawdzają warunki kredytu hipotecznego najbardziej odpowiadającego klientowi. Pomoc eksperta obejmuje także przygotowywanie i składanie wniosków kredytowych, a także w negocjacje z bankami. Zawierając umowę kredytową klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie oraz od utraty pracy – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg SA.

Kto decyduje się dziś na kredyt?

W tej chwili na zakup decydują się najczęściej osoby o bardzo stabilnej sytuacji materialnej, dysponujące odpowiednim zapleczem finansowym. To klienci, którzy najczęściej nie mają problemu z uzyskaniem kredytu nawet przy bardziej rygorystycznych warunkach kredytowania. Zmieniły się także kryteria, jeśli chodzi o wymagany wkład własny. Wcześniej było to 10% wkładu własnego, dziś to 20% lub 30% w zależności od banku. Klienci korzystający z usług ekspertów przy uzyskiwaniu finansowania mogą liczyć na wydłużony harmonogram płatności w przypadku problemów w bankach.

Pomoc dla inwestora

Zdolność kredytowa jest obecnie niższa w związku ostrzejszą polityką banków. Jednak inwestorzy mogą liczyć na pomoc w kwestii odliczenia od kwoty zakupu 23 proc. podatku VAT. Po podpisaniu umowy przedwstępnej doradca udziela rad przy możliwości i procedurze uzyskania zwrotu podatku. Inwestorzy mogą liczyć także na wsparcie w skompletowaniu dokumentów i zarejestrowaniu się w urzędzie. Poza tym, doradca co miesiąc przypomina o wystawieniu faktury i złożeniu deklaracji. Część inwestorów podpisuje umowy z operatorem, który zajmuje się wynajem lokalu ze stałym zyskiem na poziomie 7 proc. netto rocznie. Analitycy finansowi liczą, że te banki, które dziś ograniczają politykę kredytową, po chwilowym zastoju powrócą do wcześniejszych standardów.

Interesuje Cię finanse i kredyty w firmie? Polecamy serwis e-firma.pl