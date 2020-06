Firmy turystyczne pozywają państwo za lockdown

141 milionów zł odszkodowania

84 przedsiębiorców z branży turystycznej skierowało do Skarbu Państwa wezwanie do zapłaty odszkodowania na łączną kwotę ok. 141 mln zł. To małe i średnie firmy zrzeszone w Turystycznej Organizacji Otwartej (TOO), która przygotowała wezwanie do zapłaty. Sprawa dotyczy strat, jakie przedsiębiorcy odnotowali w związku z zamrożeniem przez rząd gospodarki w konsekwencji pandemii. Na decyzji władz stracili organizatorzy wycieczek, agenci turystyczni, przewodnicy, a także szereg innych przedsiębiorców z branży.

Stan nadzwyczajny i wypłata odszkodowań

Podczas konferencji prasowej Mecenas Jacek Dubois reprezentujący przedsiębiorców turystycznych, mówił o motywach przesłania pozwu. Jego zdaniem w momencie zamrożenia gospodarki powinien zostać wprowadzony stan nadzwyczajny, a państwo powinno wypłacić odszkodowania za brak możliwości prowadzenia działalności. - Konsekwencją tego jest, że zgodnie z konstytucją można ograniczyć prawa człowieka. Wówczas jednak państwo musi pokryć realne straty przedsiębiorców – wskazał mecenas Dubois. Pomimo podjętych działań branża turystyczna nadal jest w zawieszeniu, brakuje konkretnych informacji i form wsparcia - Ta utrzymująca się sytuacja rodzi konieczność poszukiwania ochrony na drodze sądowej, której zapowiedź stanowi skierowane wezwanie do zapłaty mające polubownie rozwiązać sytuację w tej branży – wyjaśnia Alina Dybaś, prezes TOO. W wezwaniu do zapłaty przedsiębiorcy podkreślają, że ich straty wynikają z wprowadzenia w formie rozporządzeń środków daleko wykraczających poza zwykłe środki konstytucyjne, które "zmieniły zasady działania organów władzy i w ekstremalny sposób ograniczyły podstawowe wolności i prawa człowieka, naruszające istotę praw i wolności, w tym w szczególności zasadę wolności gospodarczej".

Brak zapłaty to pozew sądowy

Przedsiębiorcy zapowiadają, że w przypadku nieuiszczenia przez Skarb Państwa kwoty określonej w wezwaniu niezwłocznie wystąpią z pozwem zbiorowym. Przedsiębiorcy postulują również m.in. o zwolnienie z płatności ZUS do końca 2020 roku, a także zawieszenie spłaty zaległości w urzędzie skarbowym dla firm, które miały problemy finansowe i skorzystały z możliwości rozłożenia zobowiązania na raty, przesunięcie spłaty tych rat o 12 miesięcy. Szacuje się, że w wyniku zamrożenia gospodarki poszkodowanych firm z branży turystycznej może być nawet 10 tysięcy.

