Założenia pakietu osłonowego w związku z koronawirusem - czy spełniają oczekiwania przedsiębiorców?

1. Ochrona pracowników

Pomoc państwa ma zostać skierowana na ochronę miejsc pracy. Przedsiębiorcy, którzy spełnią kryteria, będą mogli otrzymać dopłaty państwa do wynagrodzenia w wysokości 40 % średniej płacy. Pomoc ta ma zniwelować zwolnienia, które niewątpliwie staną się chlebem powszednim w trakcie trwania kryzysu wywołanego epidemią. Jakie to kryteria? To jeszcze do końca nie jest jasne. Ochronie mają podlegać również osoby zatrudnione na tzw. umowach śmieciowych (dopłata do wynagrodzenia nawet do 80 % minimalnego wynagrodzenia). Przewidziane zostało dla nich również jednorazowe świadczenie w wysokości ok. 2 tyś. zł.

W przypadku zamknięcia placówek oświatowych na okres dłuższy niż pierwotne dwa tygodnie, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie nadal wypłacany. Wciąż jednak nie ma odpowiedzi co z opieką nad dziećmi starszymi, co było podnoszone od momentu wejścia w życie specustawy dot. koronawirusa.

reklama reklama



Polecamy: Uprawnienia rodziców w pracy

2. Pomoc dla przedsiębiorców

Ten filar ma obejmować uruchomić m.in. tanie pożyczki, gwarancje kredytowe oraz leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sektora transportowego. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać również zwrot CIT poprzez korektę podatku za rok 2019 o stratę, którą ponieśli w 2020 roku. Dla małych i średnich przedsiębiorców ma zostać zapewnione przedłużenie kredytów obrotowych oraz gwarancje spłaty kredytu udzielane w ramach pomocy de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego do 80%. W tym zakresie poczynione zostały już działania legislacyjne. Od 17 marca 2020 roku obowiązuje już rozporządzenie Ministra Finansów podnoszące łączną wartość pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy oraz podnoszące z 60 do 80 % maksymalną kwotę kredytu objętego gwarancją.

3. Zapewnienia bezpieczeństwa finansowego

Należy przez to rozumieć zabezpieczenie środków depozytowych, w tym bezpieczeństwo lokat, niezaburzonych wpłat i wypłat oraz stabilne funkcjonowanie systemu finansowego, poprzez skoordynowane działania NBP, KNF i Ministerstwa Finansów. NBP uruchomił tzw. operacje repo polegające na sprzedaży papierów wartościowych dla banków z gwarancją ich odkupu w przyszłości, co ma zwiększyć bezpieczeństwo sektora bankowego.

Należy zauważyć, iż Rada Polityki Pieniężnej, pierwszy raz od 5 lat obniżyła stopy procentowe, co ma bezpośrednio przełożyć się na obniżenie oprocentowania kredytów, a tym samym na obniżenie rat kredytowych o kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

4. Inwestycje publiczne

Rząd planuje zwiększenie nakładu środków publicznych na inwestycje w infrastrukturę o ok. 30 mld zł., co ma być impulsem dla gospodarki, a środki te mają być niezależne od funduszy unijnych. Głównymi sektorami inwestycji ma być cyfryzacja, ochrona środowiska oraz budownictwo drogowe.