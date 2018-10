Brexit - jak wpłynie na polski biznes?

reklama reklama

Brexit - jakie skutki dla polskich firm?

Wielka Brytania jest trzecim największym partnerem handlowym Polski i skutki Brexitu dotkną wielu rodzimych przedsiębiorców. Rynek Wielkiej Brytanii jest bardzo atrakcyjny dla polskich firm, które bardzo intensywnie współpracują z brytyjskimi kontrahentami w zakresie eksportu/importu towarów oraz usług. Brak ustalonych warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wzbudza u wielu polskich przedsiębiorców uczucie niepewności. Brak umowy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią może doprowadzić do tzw. twardego Brexitu, który będzie skutkował wprowadzeniem ograniczeń w wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Zjednoczone Królestwo stanie się dla pozostałych państw UE „państwem trzecim” z dniem 30 marca 2019 r.

Potencjalne skutki twardego Brexitu:

wprowadzenie ceł na towary i usługi eksportowane z Unii Europejskiej

zmiany w opodatkowaniu podatku VAT

utrudniona wymiana handlowa

spadek wartości funta, który wpłynie na zmniejszenie się możliwości nabywczych Brytyjczyków

Nastroje związane z Brexitem przekładają się także na brytyjskie firmy, które w mniejszym stopniu są skłonne do podejmowania współpracy z firmami z Unii Europejskiej. Słabnący kurs funta negatywnie wpływa na możliwości nabywcze Brytyjczyków, przez co wzrosły ceny importowanych produktów. Polska jest jednym z głównych eksporterów towarów do Wielkiej Brytanii, dlatego potencjalne skutki mogą być bardzo dotkliwe dla polskich firm. W przypadku braku porozumienia UE z Wielką Brytanią należy spodziewać się chaosu. Wielka Brytania straci wszystkie prawa i obowiązki państwa członkowskiego, co oznacza, że przestaną obowiązywać wszystkie procedury prawne, celne i biurokratyczne, które dotychczas obowiązywały w ramach współpracy z Unią Europejską. Wg Oxford Economics Polska na braku porozumienia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską może stracić 0,8-proc. PKB, czyli około 16 miliardów złotych.

Brexit - kogo może dotknąć?

O skali możliwych konsekwencji Brexitu świadczą także wyniki sondażu SW Research dla serwisu rp.pl - 24,7-proc. ankietowanych twierdzi, że Brexit będzie miał bezpośredni wpływ na życie ich i najbliższej rodziny. Skutki Brexitu może ponieść o wiele więcej polskich firm, niż początkowo zakładano. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obecnie ponad 5700 polskich firm eksportuje towary do Wielkiej Brytanii. Warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Wspólnoty będą mieć dla tych firm fundamentalne znaczenie. Brexit może jednak w praktyce dotknąć znacznie więcej przedsiębiorców, ponieważ wiele polskich firm to podwykonawcy w pracach związanych z rynkiem brytyjskim, a także spora część firm importuje towary i usługi z Wielkiej Brytanii. Skutki Brexitu odczuje także polska branża e-commerce, przedsiębiorcy sprzedający na Ebay czy Amazon - dla tych firm brytyjski rynek jest niezwykle cenny. Twardy Brexit może skutkować utrudnionym przepływem towarów, co dla e-commerce stanowi spore zagrożenie.

Firma w Anglii, a Brexit

“W najlepszej sytuacji w kontekście wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i niepewnych negocjacji, są polskie firmy, które postanowiły na potrzebę współpracy z brytyjskimi kontrahentami przenieść swoją działalność do Wielkiej Brytanii.” - komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

Prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii niesie za sobą wiele korzyści.Także z perspektywy firmy współpracującej z brytyjskimi kontrahentami - przeniesienie działalności do Wielkiej Brytanii neutralizuje negatywne skutki Brexitu. Przeniesienie firmy do Anglii jest proste i nie wymaga fizycznej obecności w brytyjskim urzędzie - całość możemy załatwić online (sami lub za pośrednictwem profesjonalnej kancelarii księgowo-podatkowej). Brytyjski system prawno-podatkowy jest przyjazny dla przedsiębiorców, prowadzenie firmy wymaga minimum formalności. Jedną z zalet prowadzenia spółki limited (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Wielkiej Brytanii jest wysoka kwota wolna od podatku, wynosząca aktualnie 11 850 funtów (około 58 tys. złotych). Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w UK jest zależna od osiąganych dochodów, dla miesięcznych dochodów w wysokości do 702 funtów (około 3400 złotych) dyrektor spółki nie płaci w ogóle żadnych składek na ubezpieczenie.

Firmę do Wielkiej Brytanii najczęściej przenoszą:

Przedstawiciele branży IT

Freelancerzy, graficy

Branża e-commerce

Przedstawiciele branży marketingowej (usługi online)

Blogerzy, muzycy

Niepewność i brak przejrzystych procedur nie sprzyjają rozwijaniu biznesu, dlatego coraz więcej polskich firm współpracujących z Wielką Brytanią decyduje się na wybór stabilnego rozwiązania w obliczu Brexitu- rejestrację spółki limited w Wielkiej Brytanii. Należy podkreślić deklaracje brytyjskiego rządu - wyjście z Unii Europejskiej oznacza dalsze ułatwienia dla przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii. Niższa biurokracja, prostsze przepisy oraz niższe podatki - na tych fundamentach brytyjski rząd zamierza budować sukces ekonomiczny kraju po wyjściu z Unii Europejskiej. To świetny prognostyk także dla wielu polskich firm prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii.