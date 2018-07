Brexit - Wielka Brytania chce wolnego handlu z Unią Europejską

Biała księga Brexitu

O niewielkim wpływie Brexitu na gospodarkę mówiło się w brytyjskich kuluarach już od początku. Przewidywania znajdują potwierdzenie w 98 stronicowym dokumencie, jaki rząd Theresy May opublikował w zeszłym tygodniu. “Biała księga Brexitu” zawiera 5 głównych obszarów dotyczących dalszego funkcjonowania współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Z perspektywy biznesu najważniejszym punktem jest zapowiedź dążeń do szerokiej i głębokiej relacji ekonomicznej z Unią Europejską. Brytyjski rząd proponuje Umowę o Wolnym Handlu z Unią Europejską, która zakłada minimalizację negatywnych skutków wynikających z opuszczenia Unii oraz możliwie maksymalne uproszczenia i ułatwienia dla wolnego handlu. Propozycja rządu Theresy May zakłada ścisłą współpracę z Unią Europejską, jakiej nie ma żaden inny kraj na świecie. Wielka Brytania jest największym rynkiem zbytu dla 27 krajów Unii Europejskiej. Tylko w 2015 roku deficyt handlowy Wielkiej Brytanii w handlu z krajami Unii Europejskiej wyniósł 61 miliardów funtów (230 miliardów funtów eksportu, wobec 291 miliardów funtów importu). Wielka Brytania importuje więcej od największych krajów Unii Europejskiej, niż do nich eksportuje. Korzystna umowa dotycząca wolnego handlu jest więc na rękę nie tylko Brytyjczyków, ale także Unii Europejskiej.

“Brytyjski rząd od samego początku dyskusji na temat Brexitu podkreśla niezwykle ważne znaczenie gospodarki dla warunków porozumienia z Unią Europejską. Planowana obniżka podatku dochodowego dla przedsiębiorców ( z 19-proc. do 17-proc. w 2019) to tylko początek działań inicjowanych przez brytyjski rząd, by przyciągnąć europejskich przedsiębiorców.” – komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

reklama reklama

Brexit - jaki wpływ na los Polaków na Wyspach?

Polacy przebywający na Wyspach nie mają powodów do obaw w związku z Brexitem. Prawa obywateli Unii Europejskiej przebywających na Wyspach były tematem wcześniejszych negocjacji z Unią Europejską. Zgodnie z ustaleniami, każdy Polak, który legalnie przebywa w Wielkiej Brytanii zachowa wszystkie obecne prawa także po Brexicie. Największe zmiany obejmą osoby, które będą chciały przyjechać do Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 (planowana data wyjścia z Unii Europejskiej). Brytyjski rząd zamierza ograniczyć swobodę przemieszczania się na obecnych zasadach i przyjąć nowy system imigracyjny. W jego ramach Brytyjczycy zamierzają ściągać do siebie wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów Wspólnoty, także z Polski.

Brytyjskie wyjście z Unii Europejskiej nie zmieni wiele w podejściu do przedsiębiorców, także tych z Polski. “Biała księga Brexitu” zakłada uzyskanie przez Wielką Brytanię pełni kontroli nad procesem tworzenia prawa. Proste i przejrzyste prawo to jedna z najczęściej wymienianych przez przedsiębiorców zalet brytyjskiego systemu gospodarczego. Opuszczenie Unii Europejskiej zwiastuje jeszcze mniej biurokracji i rezygnację z uciążliwych procedur. Uwolnienie biznesu z okowów przytłaczającego unijnego prawa powinno skutkować jeszcze szybszym rozwojem przedsiębiorczości na Wyspach.

Firma w Anglii, a Brexit

Firma w Anglii to najpopularniejszy kierunek ekspansji zagranicznej polskiego biznesu. Wg minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz Polacy założyli na Wyspach Brytyjskich już ponad 60 tys. firm, a Wielka Brytania jest trzecim największym partnerem handlowym Polski. Planowana obniżka podatku dochodowego, wysoka kwota wolna od podatku (11 850 funtów, czyli około 57 tysięcy złotych) oraz proste i przejrzyste prawo to główne powody dla których Wielka Brytania niezmiennie cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, zwłaszcza specjalistów IT, grafików, freelancerów oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Brexit tego nie zmieni. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie będzie miało negatywnego wpływu na biznes prowadzony w Wielkiej Brytanii przez polskich przedsiębiorców. Główny nacisk brytyjskiego rządu w kwestii porozumienia z Unią Europejską leży w obszarze ograniczenia migracji oraz odzyskania pełnej suwerenności przez Wielką Brytanię.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!