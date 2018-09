Czy to ostatni moment na przeniesienie swojej firmy za granicę?

Celem nowego podatku ma być zniechęcenie podmiotów do przenoszenia swoich siedzib czy aktywów majątkowych do rajów podatkowych. Natomiast w przypadku wyprowadzki polskiego przedsiębiorcy z Polski, podatek ten stanowić ma rekompensatę dla państwa dotyczącą utraty wpływów związanych z opodatkowaniem dochodów takiego przedsiębiorcy.

Dyrektywa ATAD, będąca podstawą do wprowadzenia podatku od wyprowadzki, nie określa stawek ani zakresu nowego podatku. Określa jedynie, iż ma być stosowany wobec podmiotów gospodarczych. Nałożenie podatku na niezrealizowane zyski kapitałowe miałoby miejsce w przypadku przeniesienia aktywów przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej za granicę wtedy, gdy wiąże się z tym utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem. Zgodnie z art. 5 dyrektywy ATAD podatnik podlega podatkowi w kwocie równej wartości rynkowej przenoszonych aktywów w chwili ich przeniesienia, pomniejszonej o ich wartość do celów podatkowych, w czterech poniższych przypadkach:

reklama reklama

a) podatnik przenosi aktywa ze swojej siedziby głównej do stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim;

b) podatnik przenosi aktywa ze swojego stałego zakładu w państwie członkowskim do swojej siedziby głównej lub innego stałego zakładu w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim;

c) podatnik przenosi swoją rezydencję podatkową do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, z wyłączeniem aktywów, które pozostają faktycznie powiązane ze stałym zakładem w pierwszym państwie członkowskim;

d) podatnik przenosi działalność gospodarczą prowadzoną przez swój stały zakład z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego lub do państwa trzeciego.

Polecamy:Ceny transferowe - jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Nowelizacja tworzona przez Ministerstwo Finansów dotyczy również osób fizycznych, które zamieszkują Polskę od co najmniej 5 lat. W wypadku osób fizycznych podatek obejmie przychody z działalności gospodarczej, udziały i akcje spółek kapitałowych czy papiery wartościowe. Jednak w odniesieniu do osób fizycznych, wprowadzony ma zostać próg kwotowy, który według Resortu Finansów ma być „wysoki”, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze dokładnie jaka to będzie kwota.

Dyrektywa ATAD przewiduje możliwość odroczenia zapłaty exit tax od niezrealizowanych zysków podatkowych i rozłożenie płatności na raty na okres co najmniej 5 lat, jeżeli przeniesienie aktywów nastąpi do państwa – sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W świetle powyższego, dla chcących uniknąć obciążenia podatkowego, jest to ostatnia chwila na zmianę rezydencji podatkowej przedsiębiorstwa. Od 1 stycznia 2019 roku stanie się to bowiem znacznie mniej opłacalne, dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany przeniesieniem swojej firmy za granicę to teraz jest na to dobry moment.

Zobacz:Prawo dla firm

Autor: Dominika Hejduk