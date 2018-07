Jak i dlaczego zarejestrować znak towarowy

Rejestracja znaku towarowego jest dobrowolna. Jest jednak korzystna dla tego, kto zamierza ze znaku towarowego korzystać i czerpać z niego zyski. Znak towarowy to nic innego jak oznaczenie towaru wiążące jego pochodzenie z danym przedsiębiorcą. Aby znak towarowy korzystał z ochrony prawnej, należy go zgłosić w Urzędzie Patentowym.

Znak towarowy zwiększa wartość rynkową i renomę firmy. Pozwala budować zaufanie nie tylko wśród klientów, lecz także potencjalnych partnerów lub inwestorów. Stąd o znak towarowy należy dbać szczególnie, a jego odpowiednie zabezpieczenie stanowi w rzeczywistości istotną inwestycję.

Jedną z podstawowych funkcji znaku towarowego jest odróżnianie towarów pod względem ich pochodzenia. Znak towarowy ma bezpośrednio odnosić się do towaru lub usługi określonego przedsiębiorcy. Ma wskazywać na jego pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy. Ma w końcu budować skojarzenia pomiędzy towarem a przedsiębiorcą tak, aby konsument, kierując się tymi skojarzeniami, mógł dokonać wyboru towaru pochodzącego od tego, a nie innego przedsiębiorcy (por. wyrok NSA w Warszawie z 17 listopada 2016 r., sygn. akt II GSK 872/15).

Jak jeszcze bardziej zwiększyć wartość rynkową firmy, uatrakcyjnić markę w oczach odbiorców, spopularyzować ją i uwiarygodnić? Należy zarejestrować znak towarowy. W ten sposób nie tylko uzyskuje się wspomniane korzyści, ale też wyłączność na jego używanie. Zarejestrowanie znaku i uzyskanie prawa ochronnego pozwala zmniejszyć ryzyko naruszeń, a jeśli już do nich dojdzie - ułatwi dochodzenie roszczeń.

Znak towarowy to rysunek, wyraz, ale i melodia

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, jeśli spełnia przy tym dwie przesłanki. Po pierwsze może to być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Po wtóre zaś oznaczenie to musi nadawać się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Oznaczenie musi zatem spełniać wymogi samodzielności, jednolitości i nadawania się do postrzegania za pomocą zmysłów. Innymi słowy, znak towarowy musi być możliwy do zauważenia (por. wyrok SN z 22 lutego 2007 r., sygn. akt III CSK 300/06).

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (np. "jingle" pojawiający się w reklamie firmy). Znakiem towarowym może być nawet kolor oraz kombinacja kolorów (por. wyrok SN z 2 lutego 2017 r., sygn. akt I CSK 778/15). Przykładowo firma Orange Brand Services Ltd świadcząca w Polsce usługi telefonii komórkowej, chroni w Polsce jeden z odcieni koloru pomarańczowego jako znak towarowy (R-271601).

Znak towarowy to nie tylko rysunek czy grafika. To także kształt, forma przestrzenna, w tym również towaru lub opakowania. Przykładowo za znak towarowy w Urzędzie Patentowym uznano np. kształt wyrobu (np. batonika), opakowań, wzór ubioru personelu i nietypowy kształt stacji benzynowej. Nie ma przy tym wymogu posiadania przez dane opakowanie wyjątkowych walorów estetycznych, niezwykłego kształtu, bogatej szaty graficznej czy też szczególnej kompozycji napisów. Wprost przeciwnie, ochronie podlegać mogą również opakowania proste w swojej formie. Muszą tylko mieć siłę wyróżniania towaru i tworzenia u klientów odpowiednich skojarzeń pomiędzy np. opakowaniem a producentem (sprzedawcą) towaru (por. wyrok SA w Białymstoku z 26 maja 2015 r., sygn. akt I ACa 1028/14).

