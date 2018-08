Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bez zmiany umowy spółki

Sposoby dofinansowania działalności spółki

Minimalny kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to kwota 5000 (pięć tysięcy) złotych. W praktyce istnieje wiele spółek, które posiadają właśnie taki kapitał. Jednakże bardzo często kapitał ten jest niewystarczający do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. W związku z tym wspólnicy mają do wyboru szereg sposobów, w jaki mogą dofinansować spółkę, takich jak: podwyższenie kapitału zakładowego, zatrzymanie w spółce zysku i przeniesienie go na kapitał zapasowy, wniesienie dopłat, udzielenie spółce pożyczek.

Każdy z tych sposobów dofinansowania spółki ma swoje wymagania formalne oraz wynikają z niego odmienne skutki podatkowe.

reklama reklama

Szczegółowe omówienie każdego z tych sposobów dofinansowania spółki wykracza poza zakres tego opracowania, w związku z tym szczegółowo zostanie omówiony jeden ze wskazanych powyżej sposobów dofinansowania działalności spółki, tj. podwyższenie kapitału zakładowego, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zagadnienia ogólne

Jak to już zostało wspomniane powyżej jednym z najczęściej wykorzystywanych w praktyce sposobów dofinansowania spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić w dwojaki sposób. Wspólnicy mogą podnieść kapitał zakładowy poprzez zmianę umowy spółki lub bez zmiany umowy spółki.