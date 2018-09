Jak zlikwidować spółkę z o. o. w organizacji?

W związku z tym spółka w organizacji ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ma też zdolność układową i upadłościową. Taka spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Rozwiązanie umowy spółki z mocy prawa

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powinien zgłosić fakt zawiązania spółki do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Skutkiem niewywiązania się z tego obowiązku jest rozwiązanie umowy spółki z mocy prawa. Podobnie się stanie, gdy uprawomocni się postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania. Jeśli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, termin na zgłoszenie do sądu wynosi 7 dni.

Likwidacja: uproszczona czy pełna?

Rozwiązanie umowy spółki skutkuje ostatecznie rozwiązaniem spółki w organizacji. To zaś następuje po przeprowadzeniu uproszczonego lub pełnego postępowania likwidacyjnego. Istotą uproszczonego postępowania likwidacyjnego jest dokonanie niezwłocznego rozliczenia się ze wspólnikami z wniesionych do spółki wkładów lub pokrycia w pełni wierzytelności osób trzecich. Niezwłoczne rozliczenie oznacza, że powinno się odbyć bez uzasadnionej zwłoki. Jeśli niezwłoczne i całkowite rozliczenie nie jest możliwe, konieczne jest przeprowadzenie likwidacji.

Postępowanie likwidacyjne

Likwidatorami są członkowie zarządu, o ile spółka w organizacji zdążyła już zarząd powołać. W przeciwnym wypadku likwidatora lub likwidatorów ustanawia zgromadzenie wspólników albo sąd rejestrowy. Obowiązkiem likwidatorów jest jednokrotne ogłoszenie o otwarciu likwidacji z jednoczesnym wezwaniem wierzycieli spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia. Ogłoszenia należy dokonać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku prowadzenia postępowania likwidacyjnego w pierwszym rzędzie należy zaspokoić lub zabezpieczyć wierzycieli, a dopiero potem – i to po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli – pozostały majątek dzieli się między wspólników. Spóźnieni wierzyciele nie są zdyskwalifikowani w możliwości uzyskania zaspokojenia należności, mogą jednak być ograniczeni. Mogą żądać zaspokojenia jedynie z majątku spółki, który jeszcze nie został podzielony. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego właściwego według siedziby spółki.