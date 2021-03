Jak zmienić pełnomocnika e-deklaracji podatkowej?

Kto może być pełnomocnikiem w firmie?

Pełnomocnikiem może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych np. pracownik, księgowy czy doradca podatkowy. Przedsiębiorca może udzielić pełnomocnictwa kilku osobom.

Odwołanie pełnomocnika w urzędzie

Jeżeli przedsiębiorca chce odwołać lub zmienić pełnomocnika, który do tej pory podpisywał elektroniczną deklarację podatkową - może zmienić to osobiście w urzędzie skarbowym lub przez internet.

Do zmiany pełnomocnika w urzędzie wymagane są następujące dokumenty:

zawiadomienie OPL-1 – Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

dane pełnomocnika: NIP albo PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, jeśli pełnomocnik jest nierezydentem – numer i seria paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość albo inny numer identyfikacyjny, jeśli pełnomocnik jest adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub jest nierezydentem i nie ma numeru PESEL lub NIP-u – adres elektroniczny na ePUAP.



Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Zawiadomienie należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla danej firmy. Czas złożenia nie jest określony, zawiadomienie można złożyć w dowolnym momencie.

Złożenie zawiadomienia przez ePUAP

W przypadku złożenia zawiadomienia przez profil zaufany należy wejść na stronę gov.pl, tam wejść w formularz: Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) i kliknąć "załatw sprawę". W tym momencie zostaniemy przeniesieni do profilu zaufanego, do którego należy się zalogować i postępować zgodnie z instrukcją.

Po wypełnieniu formularza zostanie wysłane UPP, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Ile to kosztuje?

Usługa odwołania lub zmiany pełnomocnika jest bezpłatna. Zmiana następuję od razu.

