Co oznaczaj zmiana adresu i zmiana siedziby spółki kapitałowej?

Siedziba spółki to nie to samo co adres spółki, a często te pojęcia są ze sobą mylone. Między adresem a siedzibą spółki występują istotne różnice, co widać zwłaszcza w sytuacji zmiany adresu lub siedziby spółki.