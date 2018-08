Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniu powypadkowym

Pracodawca powinien uzależnić uczestnictwo poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym od jego dyspozycji zdrowotnej. Nie może zatem wymuszać na poszkodowanym uczestnictwa w czynnościach powypadkowych w zakładzie pracy, jeśli udział w postępowaniu powypadkowym pozostaje w sprzeczności z zaleceniami lekarskimi. Wówczas pracownik ma prawo powstrzymać się od uczestnictwa w tym postępowaniu.

Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy dokonuje czynności zmierzających do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku we współpracy z poszkodowanym. Jeżeli stan poszkodowanego na to pozwala, to zespół powypadkowy ma obowiązek wysłuchać jego wyjaśnień. Tym samym można przyjąć, że ich złożenie jest obowiązkiem poszkodowanego - o ile nie stoją temu na przeszkodzie względy zdrowotne. Poszkodowany ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest zobowiązany go pouczyć. Ponadto poszkodowany ma możliwość wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

Zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem.

W typowych przypadkach poszkodowany pracownik nie powinien odmawiać udziału w postępowaniu powypadkowym. Problem może jednak powstać, gdy pracownik doznał urazu, który stał się podstawą do wydania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego czasową niezdolność do pracy.

Wypadek przy pracy zakończony urazem może skutkować wydaniem zaświadczenia o czasowej niezdolności pracownika do pracy, ale nie zawsze jest to regułą. W przypadku braku orzeczonej niezdolności do pracy pracodawca ma prawo wymagać zaangażowania poszkodowanego w prace zespołu powypadkowego w pełnym zakresie, niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Pracownik zatrudniony na stanowisku mechanika samochodowego wykonywał prace, w wyniku czego doznał urazu zębów. Lekarz stwierdził wprawdzie uraz powstały w wyniku wypadku, jednak uwzględniając charakter pracy mechanika uznał, że nie ma podstaw do stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy z uwagi na fakt, iż doznane obrażenia nie pozbawiają pracownika możliwości wykonywania obowiązków. W takiej sytuacji, pomimo urazu pracownika, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczestniczył on w dochodzeniu powypadkowym zmierzającym do ustalenia okoliczności zdarzenia. Ewentualna odmowa udziału w postępowaniu powypadkowym może być powodem zastosowania przez pracodawcę środków dyscyplinujących np. kar porządkowych.

Znacznie bardziej problematyczna jest sytuacja, gdy pracownik w związku z urazem, jakiego doznał w wyniku zdarzenia, otrzymał zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W takim przypadku należy przyjąć, że powrót pracownika do zdrowia jest sprawą priorytetową, mającą pierwszeństwo przed terminową potrzebą wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zdarzenia, do jakiego doszło.

