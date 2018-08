Czy nowy płatnik jest uprawniony do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za część urlopu rodzicielskiego

Tak. Mają Państwo obowiązek udzielić pracownicy urlopu rodzicielskiego. Za czas tego urlopu pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy jego wymiaru. Szczegóły w uzasadnieniu.

Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu (art. 1821c § 3 zd. 1 Kodeksu pracy). Przepisy nie nakazują ponadto wykorzystania urlopu rodzicielskiego wyłącznie w jednym podmiocie. Z uprawnienia do tego urlopu, a także z zasiłku za ten urlop, ubezpieczony może skorzystać u kolejnego pracodawcy/zleceniodawcy. Prawo do urlopu rodzicielskiego we wskazanej wyżej części jest jednak ograniczone w czasie. Urlop, a także zasiłek za ten urlop, można bowiem wykorzystać do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dodatkowo istotny jest termin złożenia wniosku o część urlopu rodzicielskiego. Ubezpieczony powinien to zrobić nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu lub zasiłku za ten czas. Wówczas taki wniosek spełnia wszystkie przesłanki dla pozytywnego rozpatrzenia.

W przedstawionej sytuacji Państwa pracownica może skorzystać z pozostałej 2-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego. Wysokość zasiłku macierzyńskiego za część urlopu rodzicielskiego wyniesie 60% podstawy wymiaru, ponieważ urlop rodzicielski i zasiłek za ten czas ubezpieczona zaplanowała w 2 częściach.

Podstawa wymiaru zasiłku jest uzależniona od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski i od tego, czy ubezpieczony będzie wykorzystywał urlop lub zasiłek w całości czy w częściach. Warunkiem wypłaty 80% zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego jest, aby ubezpieczony nie później niż 21 dni po porodzie złożył wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (art. 31 ust. 3 ustawy zasiłkowej). W przeciwnym wypadku ubezpieczonemu przysługuje 60% zasiłek za okres 26 tygodni urlopu rodzicielskiego

