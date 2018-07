Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest zasada równego traktowania pracowników. Oznacza to zakaz dyskryminacji. Pracownicy wypełniający te same obowiązki powinni mieć równe prawa - w szczególności prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wszystkich pracowników powinny także obowiązywać te same zasady jeśli chodzi o awans, dostęp do szkoleń, warunki zatrudnienia oraz nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (zob. art. 183a kp). Kodeks pracy podkreśla, że w szczególności dotyczy to równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Należy więc zwrócić na ten aspekt szczególną uwagę.

Zgodnie z art 113 Kodeksu pracy jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Dyskryminacja bezpośrednia ma miejsce, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn wskazanych powyżej był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Dyskryminowanie pośrednia natomiast istnieje wtedy, gdy działanie jest pozornie neutralne natomiast wywołuje lub mogłoby wywołać niekorzystną sytuację wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na wyszczególnione wyżej przesłanki. Dyskryminacja ta nie występuje jeśli takie postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Przejawem dyskryminowania jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

