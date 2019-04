Rejestr podatników VAT 2019

We wrześniu ma zacząć działać jawny rejestr zawierający dane wszystkich podatników VAT. Proponowane zmiany przewidują połączenie w jednej bazie informacji zawartych w dwóch rejestrach dotyczących podatników, których naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja została przywrócona. Rejestr zostanie rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z tego podatku. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie Ministerstwa Finansów. Dostęp do rejestru ma być także możliwy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykaz ma być aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę, a uzyskanie dostępu do rejestru ma być bezpłatne. Założeniem tego projektu ma być przede wszystkim możliwość szybkiej weryfikacji danych kontrahentów oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w tzw. karuzelach VAT.

Polecamy: Kodeks pracy 2019 - komentarz

reklama reklama



W rejestrze będą podane miedzy innymi numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Co istotne, podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu dokonywanych przez nich transakcji na rachunek wskazany przez nich w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym dane w rejestrze. Projekt ten ma więc rozszerzyć krąg danych nieobjętych tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Planowane zmiany mają mieć znaczenie dla rozliczania podatku dochodowego. Jeżeli bowiem należność z tytułu wystawionej przez przedsiębiorcę faktury zostanie wpłacona na konto inne niż to wskazane w wykazie, nie będzie możliwości zaliczyć tej wpłaty jako koszty uzyskania przychodu . Nowe regulacje mają jednak dotyczyć płatności, które będą przekraczały 15 000 złotych. Nie zamyka to możliwości wpłaty kwoty wskazanej na fakturze na inne konto. Podatnik powinien w takiej sytuacji zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Znaczna część nowych przepisów ma wejść w życie 1 września 2019 r. Natomiast regulacje, dotyczące konsekwencji jakie niesie zapłata z tytułu wystawionej faktury na rachunek inny niż ujawniony w wykazie – mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Ma to zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian.

Autor: Daria Kwiatkowska

Zobacz: Prawo dla firm