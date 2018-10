Moja firma > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Podatki > Jak postąpić, gdy podatnik omyłkowo nie ujął w pkpir faktury sprzedażowej

Jak postąpić, gdy podatnik omyłkowo nie ujął w pkpir faktury sprzedażowej

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i rozlicza się na podstawie pkpir. Za każdy miesiąc płaci całą należną zaliczkę. We wrześniu 2018 r. zorientowała się, że w kwietniu 2018 r. popełniła błąd i nie uwzględniła w pkpir za ten miesiąc jednej z faktur sprzedażowych. Do jakiego miesiąca doliczyć przychód z tej faktury? Do kwietnia czy do września? Jak postąpić z zaliczką na podatek?