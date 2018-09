Jak w JPK_VAT wykazać ulgę na złe długi

Prawo do korekty VAT należnego u sprzedawcy oraz obowiązek korekty VAT naliczonego u kupującego, który wynika z nieopłaconej faktury, powstaje, gdy wierzytelność możemy uznać za nieściągalną.

Definicja

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Ulga na złe długi u sprzedawcy

Dla sprzedawcy nie jest wystarczające, aby minęło 150 dni od ustalonego terminu płatności. Dodatkowo muszą zostać spełnione warunki wskazane w art. 89a ustawy o VAT.

Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

To oznacza, że nie korygujemy ani JPK_VAT, ani deklaracji, w której rozliczono nieopłaconą fakturę.

Do ewidencji obecnie należy wpisać każdą fakturę odrębnie. Nie można wpisać zbiorczo kwoty VAT do korekty. Ponieważ w deklaracji i JPK_VAT nie ma odrębnej pozycji na rozliczanie ulgi na złe długi, więc kwoty korekty wpisujemy w tej samej pozycji, w której pierwotnie była ewidencjonowana faktura, tylko poprzedzamy je znakiem (-). Oznacza to, że w JPK_VAT korektę sprzedaży opodatkowanej stawką:

5% - należy wpisać w poz. K_15 i K_16,

8% - należy wpisać w poz. K_17 i K_18,

23% - należy wpisać w poz. K_19 i K_20.

Minister Finansów w odpowiedzi na pytanie:

Czy korzystając z ulgi na złe długi, należy wprowadzić jako jedną kwotę zbiorczą na "minus" podstawa i na "minus" podatek do wszystkich korygowanych faktur według danej stawki z opisem, że to korekta za złe długi? Czy wprowadzić jako poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami na minus?

Potwierdził, że: Należy wprowadzić poszczególne faktury z danymi kontrahenta i kwotami na "minus".

