Rozliczanie VAT w działalności sezonowej

Niezależnie od tego, czy podatnik prowadzi działalność zarejestrowaną, czy też tzw. niewidencjonowaną, tj. bez rejestracji (co umożliwia nowe Prawo przedsiębiorców), dla celów rozliczeń VAT traktowany jest jako podatnik. Obowiązki w zakresie VAT zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wysokości osiąganych obrotów.

Wybór zwolnienia podmiotowego przez podatnika prowadzącego działalność sezonową

Podatnicy, którzy w trakcie roku rozpoczynają prowadzenie działalności sezonowej, mogą skorzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Co do zasady zwolnienie to przysługuje w kwocie 200 000 zł netto rocznie. Jednak w przypadku gdy podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku, limit ten jest ustalany w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Proporcję tę ustala się w stosunku dziennym, nie miesięcznym, nawet gdy podatnik rozpoczyna działalność od pełnego miesiąca. Ta pierwsza metoda jest bowiem dokładniejsza. Zdaniem organów podatkowych, ustalając okres prowadzenia działalności gospodarczej, należy brać pod uwagę faktyczną datę rozpoczęcia tej działalności, a nie np. datę złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 maja 2015 r. (sygn. ITPP1/4512-232/15/MN) czytamy:

Za moment rozpoczęcia działalności należy przyjąć datę faktycznego wykonania pierwszej czynności (np. podpisania umowy, dokonania zakupu itp.) związanej z prowadzoną działalnością.

Podatnik rozpoczynający działalność sezonową może wyliczyć limit przysługującego mu zwolnienia podmiotowego, posługując się poniższym wzorem.

Wzór na obliczenie limitu zwolnienia podmiotowego w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku

Kwota limitu = 200 000 x liczba dni od rozpoczęcia działalności do końca roku/365

Przykład

Podatnik rozpoczął działalność sezonową 1 lipca 2018 r. Zakończy ją 30 września 2018 r. Będzie ją zatem prowadził 92 dni. W związku z tym limit przysługującego mu zwolnienia podmiotowego w 2018 r. wyniesie 50 410,96 zł. Wynika to z następującego wyliczenia:

200 000 x 92/365 = 50 410,96 zł

Jeżeli w poprzednim roku podatnik również prowadził sezonową działalność, to w bieżącym roku może korzystać ze zwolnienia, gdy w tym poprzednim roku nie przekroczył przysługującego mu limitu. W innym przypadku od początku musi zarejestrować się do VAT.

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego

Jeżeli u podatnika prowadzącego sezonową działalność wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy ustalony proporcjonalnie limit, to od momentu przekroczenia powstaje konieczność rejestracji do VAT i opodatkowywania transakcji VAT. Należy pamiętać, że opodatkowaniu podlega cała transakcja, którą przekroczono przysługujący limit zwolnienia, a nie tylko nadwyżka ponad ten limit (art. 113 ust. 5 ustawy o VAT).

W artykule omówiono również rejestrację do VAT przez podatników prowadzących działalność sezonową, którzy nie wybrali zwolnienia podmiotowego, rozliczenie działalności sezonowej w deklaracji VAT oraz ewidencję obrotu z tytułu działalności sezonowej na kasie fiskalnej.