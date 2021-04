Trwa nabór do Akademii Menadżera Inwestycji

Czym jest Akademia Menadżera Innowacji?

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. AMI przygotowuje właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. Zwieńczeniem ukończenia Akademii jest plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie.

– To już trzecia edycja tego projektu. To oznacza, że cieszy się on coraz większą popularnością. Pomimo pandemii, menedżerowie chcą poszerzać swoje horyzonty i pogłębiać wiedzę dotyczącą wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmach, a także służącą umacnianiu ich pozycji rynkowej. Żyjemy w czasach, w których otoczenie biznesowe podlega nieustannej zmianie, a Akademia Menadżera Innowacji oferuje know-how oraz narzędzia, które w przyszłości pozwolą przedsiębiorcom nadążyć za nimi – mówi Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Kto może zgłosić się do programu?

Adresatami programu są zarówno MŚP, jak i duże firmy, niezależnie od branży. W pierwszej edycji programu wzięło udział kilkudziesięciu pracowników z 16 firm. W drugiej edycji było to już 86 osób z 26 firm.

– Wsparcie doradcze doświadczonych praktyków biznesu we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań daje szansę na rozwój firm w nowych obszarach działalności oraz działanie w dużo większej skali. Akademia Menadżera Innowacji oferuje rynkową wiedzę i doświadczenie najlepszych ekspertów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawdzony model szkoleniowy to recepta na sukces – stwierdza Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jak wygląda plan AMI?

Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Sześciomiesięczny cykl zjazdów każdej edycji zakłada połączenie części szkoleniowej i praktycznej .

Pierwsza to wykłady i warsztaty dla menadżerów i przedstawicieli firm, które odbywają się w ramach dwudniowych spotkań. Zajęcia w zespołach warsztatowych są prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi. Część druga – doradcza – odbywa się pomiędzy zjazdami i polega na współpracy pracowników biorących udział w szkoleniu z przydzielonym im doradcą. Wszystkie spotkania będą miały charakter online.

– AMI powstała po to, by pomóc przedsiębiorcom w rozwijaniu umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym, by wspierać innowacyjność pracowników oraz motywować ich do przyjmowania i wdrażania nowych koncepcji. Wyróżnia go całościowe podejście

szkoleniowo-doradcze, dzięki czemu w 100 proc. odpowiada na potrzeby przedsiębiorców – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Udział w AMI jest płatny, ale przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych – do 80 proc. w przypadku mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw.

– Informacje i narzędzia jakie zostały zaprezentowane na AMI pozwoliły nam zdiagnozować braki w naszej organizacji, a także w sposób ustrukturalizowany podejść do wprowadzania niezbędnych zmian. Bardzo chwalimy sobie współpracę z doradcami, którzy w ramach szkolenia dzielą się swoją wiedzę i doświadczeniem oraz stali się cennym członkiem naszych zespołów projektowych – przyznaje uczestnik drugiej edycji AMI Łukasz Radosiński, Ph.D. Chief Technology Officer w Novasell Sp. z o.o.

Rekrutacja

Rekrutacja do trzeciej edycji AMI potrwa od 26 kwietnia br. do 21 maja br. i zakłada udział maksymalnie 180 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm co najmniej trzech pracowników. Pierwszy zjazd otwierający AMI został zaplanowany na drugą połowę czerwca br.

