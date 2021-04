Nawyki zakupowe: kim jest sympatyk transgranicznych zakupów?

Jak wyglądać będzie handel w postcovidowym świecie?

W 2020 roku blisko 7 na 10 osób (68%) zamówiło produkty w e-sklepie, który zlokalizowany jest poza ojczyzną nabywcy – tak brzmi kluczowy wniosek z raportu Global Voices 2021: Cross-Border Insights, opracowanym przez eShopWorld (ESW).

– Szacuje się, że już co druga osoba robiąca zakupy przez internet, przynajmniej raz w życiu zamówiła towar, który zlokalizowany był w innym kraju. W czasie trwania lockdownu wiele osób, zachęconych pierwszymi pozytywnymi doświadczeniami z zakupami online, ośmieliło się iść krok dalej i sprawdzić, co oferują “zakupy bez granic” – zauważa Aleksandra Szarmach, Chief Marketing & Sales Officer z Nethansy

– Jak wynika z danych, do których dotarł Business Insider, już co czwarty sprzedawca wystawiający swoje produkty na Amazon, wysyła przedmioty za granicę. Start Amazona nad Wisłą, a co za tym idzie jego popularyzacja i wzrost świadomości, to nie tylko szansa dla konsumentów, ale przede wszystkich dla oferentów.

Kim jest sympatyk transgranicznych zakupów?

Patrząc na preferencje i nawyki, ESW udało się wyodrębnić kilka różnic między pokoleniami.

Pierwsza grupa to tzw. cyfrowi tubylcy. Jak wskazuje nazwa, osoby te najchętniej dokonują zakupów w sieci, a to w jakim kraju zlokalizowany jest sklep, nie ma dla nich znaczenia. To konsumenci w wieku 25-34 lat, należący do dwóch pokoleń: młodszych Millennialsów i starszych przedstawicieli Generacji Z.

Kupujący w wieku 25-34 lat stanowili także najaktywniejszą grupę. W ciągu 12 miesięcy, 11 lub więcej razy zakupy zrobił co trzeci (33%) pytany z tej grupy. To o 1 p.p. więcej niż w grupie 35-44 lat (32%) i o 4 p.p. w konfrontacji z grupą 18-24 lat (29%).

W ubiegłym roku ponad 500 dolarów na crossgraniczne e-zakupy najczęściej wydawali Millennialsi. Tak przynajmniej deklaruje niemal co drugi (47%) z nich. Potem jest długo, długo nic i pokolenie X. 27% przedstawicieli generacji wydało przynajmniej pół tysiąca dolarów na towary w sieci. W przypadku starszych pokoleń: Z i Baby Boomers, odsetek wydających w sieci 500 dolarów lub więcej jest znacząco niższy i wynosi odpowiednio 15% i 11%.

Karta kredytowa i "kup teraz"

Młodych kupujących wyróżnia nie tylko to “co”, ale także “jak” kupują. Podczas gdy osoby z pokolenia powojennego wyżu demograficznego i pokolenia X preferują płatność kartą kredytową i PayPalem, młodsi klienci częściej skłaniają się ku globalnym systemom płatności i opcji "kup teraz, zapłać później". Sygnalizuje to, jak ważne dla sprzedawców staje się oferowanie szerokiego wachlarza form płatności.

Największą przeszkodę w dokonywaniu zakupów online, zdaniem kupujących w każdym wieku, są obawy związane z kosztami (41% respondentów) i czasem dostawy (38%).

– Według badania Offers.com, blisko połowa respondentów twierdzi, że obecnie rzadziej dokonuje zakupów pod wpływem impulsu i nie ma to nic wspólnego z przyjemnością (48%). Takie nastawienie sprawia, że klienci uważnie wertują ofertę, zanim dokonają zakupu. Zaufany partner, który wesprze nas swoją wiarygodnością, może okazać się na wagę złota – podpowiada Aleksandra Szarmach z Nethansy

– Z tego samego raportu dowiadujemy się także, że od początku trwania pandemii trzech na dziesięciu (31%) respondentów chętniej wybiera produkty tańsze lub szuka dóbr zapewniających atrakcyjny stosunek ceny do jakości. Dostęp do międzynarodowej oferty doskonale koresponduje z tym trendem - dodaje.

Jak się reklamować, żeby nie zniechęcić?

Badanie przeprowadzone przez MarketingSherpa na dwóch grupach wiekowych: millenialsów (od 18-34 lat) i boomersów (powyżej 65 lat) wskazują jakie są preferencje użytkowników, gdy sprzedawcy chcą powiadomić o swoich nowych produktach czy promocjach. Millenialsi są zdecydowanie bardziej zainteresowani otrzymaniem wiadomości e-mail, które mogą odczytać na smartfonach (53%), a zaledwie co piąty senior preferuje taki sposób komunikacji. Bardziej mobilne młodsze pokolenie przychylniej patrzy na korzystanie z aplikacji i na reklamy pojawiające się w nich. Choć trzeba przyznać, że i tutaj reklamodawcy mają zgryz, bo zaledwie 10% millenialsów akceptuje komunikaty promocyjne pojawiające się w ich ulubionych aplikacjach, ale to i tak o… 10% więcej niż w przypadku boomersów.

Natomiast na reklamy wysyłane poprzez SMS przychylnie patrzy 30% młodszych i 15% seniorów.

– Powiadomienia SMS mają jednak ostatnio słabą prasę. Nie ma jednak co się dziwić, bo co chwilę słyszymy o próbach wyłudzeń. Niestety najbardziej podatni są na nie seniorzy, którzy choć coraz lepiej poruszają się w środowisku online, to nadal nie są tak sprawni jak młodzi i często irytują ich dodatkowe rozpraszacze. Dlatego reklamodawcy nadal chcą docierać do boomersów w sposób tradycyjny – poprzez reklamę telewizyjną, radiową czy drukowaną – tłumaczy Wiktor Salamon, twórca Notipack.

Zdaniem Salamona przed sprzedawcami jeszcze sporo pracy, żeby przekonać klientów do różnego rodzaju powiadomień. – Wyniki ankiety pokazują, że nawet młodsze pokolenie z trudem akceptuje reklamy. Powiadomienia powinny pojawiać się w sposób intuicyjny, a sprzedawca musi wyprzedzać ruchy kupującego i np. w odpowiednim miejscu wstawić widget informujący o sposobie kontaktu. Nie może to być jednak nachalne, bo wtedy kupujący straci zainteresowanie produktem – podkreśla Salamon.

