Jakiego wsparcia od pracodawcy oczekuje pracownik na home office?

Czego najbardziej brakuje pracownikom na home office?

W ciągu ostatnich 12 miesięcy postrzeganie pracy zdalnej jako modelu świadczenia pracy ewaluowało od pożądanego benefitu do konieczności, budzącej frustrację i zniechęcenie pracowników. Wyniki badania "Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków" zrealizowanego przez Dailyfruits potwierdziły, że osoby pracujące poza biurem zaczęły otwarcie sygnalizować, czego brakuje im na home office i jakiego wsparcia oczekują od pracodawców.

Przygnębienie i frustracja – 21% odpowiedzi, samotność – 19% wskazań oraz stres – 11% odpowiedzi to negatywne emocje, jakie wywołuje z perspektywy ostatnich miesięcy home office u Polaków. Oznacza to, że co drugi respondent, biorący udział w badaniu Dailyfruits [1] odczuwa psychiczne skutki przedłużającej się pracy zdalnej. Co trzeci ankietowany przyznaje, że zmniejszyła się jego efektywność, a 31% deklaruje, że częściej niż wcześniej zajada stres.

Przeniesienie się z biura do domu na długi czas sprawiło, że pracownikom zaczęło brakować wielu elementów z codziennej, biurowej pracy jak: bezpośrednie kontakty z współpracownikami – 85%, spotkań przy kawie – 78%, atmosfery biura – 68%, ergonomicznego miejsca pracy – 58%, sprzętu biurowego, jak skaner czy drukarka – 52% odpowiedzi.

Co trzeci respondent wskazał na dostęp do świeżych warzyw i owoców oraz innych produktów żywieniowych. Realizowane przez pracodawców działania na rzecz pracowników, powinny uwzględniać największe i bieżące potrzeby pracowników, związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Jak pokazał raport Activy [2] w nowej rzeczywistości są to m.in.: regularna aktywność fizyczna – 68%, zdrowe odżywianie – 52%, równowaga psychiczna – 44%, zminimalizowanie stresu – 41% . Pracownicy sygnalizują również potrzebę firmowej integracji - aż 71% pracowników twierdzi, że ilość takich działań w firmie zmniejszyła się w czasie pandemii, a wśród nich 59% deklaruje, że ich potrzebuje.

Dane z raportu pokazują także, że wielu pracodawców musi się zmierzyć z kolejnym wyzwaniem, jakim jest team building członków, pracujących zdalnie w rozproszonych zespołach.

Jakiego wsparcia oczekują pracownicy od pracodawcy?

Przejście na tryb pracy zdalnej pociągnęło za sobą nowe wyzwania dla pracodawców, gdyż pracownicy z czasem nauczyli się korzystać z narzędzi do współpracy na odległość, ale zaczęli odczuwać deficyty emocjonalne wynikające z izolacji. Home office stał się dla wielu pracowników przymusową formą funkcjonowania zawodowego z rosnącym poczuciem osamotnienia.

- Z perspektywy ostatniego roku obserwujemy, że coraz więcej pracodawców zauważa potrzebę budowania więzi z pracownikami na odległość. Próbuje zaskoczyć ich pozytywnie, decydując się na różne akcje, np. wysłanie pracownikom na home office paczek z owocami, warzywami i innymi zdrowymi produktami czy udział w nietypowych wydarzeniach firmowych jak np. live cooking online. Bazując na zdrowej żywności i rozwiązaniach umożliwiających realizację zdalnych działań team building, związanych z gotowaniem online czy realizacją firmowych śniadań po przesłaniu do pracowników produktów na ich przygotowanie, można reagować na bieżące potrzeby pracowników w obszarze integracji i emocjonalnego wsparcia. – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Na pytanie postawione respondentom badania Dailyfruits – które z wymienionych działań pracodawcy byłoby dla Ciebie największym wsparciem podczas pracy na home office? – pracownicy najczęściej wskazywali na:

przeniesienie wybranych benefitów z przestrzeni biurowej do domu – 47% odpowiedzi,

stworzenie ergonomicznego miejsca pracy – 23% wskazań,

bezpłatne spotkania ze specjalistami np. dietetykiem czy psychologiem – 19% odpowiedzi,

szerszy pakiet opieki medycznej – 10% wskazań.

[1] Badanie Dailyfruits „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”, 2021

[2] Raport Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych”, 2020