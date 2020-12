Napisz noworoczny list i podsumuj swoją strategię biznesową na koniec roku

Koniec roku i podsumowania w firmach

Koniec i początek nowego roku to tradycyjnie już czas podsumowań i planów na kolejne dwanaście miesięcy. W zmieniającej się pandemicznej rzeczywistości to drugie jest szczególnym wyzwaniem, ale bez tego ani rusz z postawieniem kolejnego kroku do przodu. W biznesie pomóc może w tym napisanie listu do tych, którzy pojawili się na naszej drodze w ostatnich miesiącach oraz tych dzięki którym niezmiennie się rozwijamy. Docenianie innych to jeden z filarów budowania reputacji lidera w organizacji.

- Pisanie noworocznych życzeń to moment swego rodzaju weryfikacji strategii biznesowej i możliwość podsumowania kończącego się roku. To okazja do refleksji nad biznesowymi relacjami: co przyniosły, a czego w nich zabrakło. Jest to ważne w kontekście budowania relacji między ludźmi, a które są dla mnie podstawą dobrego życia, a w biznesie fundamentem rozwoju i dobrej marki - mówi Aleksandra Ślifirska, konsultantka personal brandingu, doradca zarządów prezeska firmy konsultingowej KOBOLD.





- Zanim zacznę pisać, tworzę listę osób, do których wysłać list napisany odręcznie. Już sam wybór adresatów jest cennym ćwiczeniem, bo to dobry moment na zrobienie bilansu relacji. A szczególnie warto pielęgnować te, które wnoszą coś wartościowego w nasz osobisty, jak i zawodowy rozwój. Lista osób powinna zawierać nazwiska tych, którym warto poświęcić czas, uwagę i energię, bo to główne elementy relacji, także tych biznesowych - mówi Aleksandra Ślifirska. - Moich klientów, którzy są ze mną w personal brandingowych procesach rozwojowych, zawsze pytam o tej porze roku: jakie niespodzianki świąteczne bądź noworoczne, planują dla swoich współpracowników, klientów, partnerów, czy mentorów. Zwykle mówią o świątecznej kartce elektronicznej, którą tworzy dla kontrahentów ich firma. Będzie szybko, bo tam już ktoś za nich wypisał życzenia. Zaznaczą tylko adresy w outlooku i wyślą mailem - opowiada konsultantka personal brandingu.

Polecamy: PPK Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy

Listy w erze koronawirusa

Warto zastanowić się, czy w tym roku nie zmienić utartych schematów. W koronawirusowej rzeczywistości może to mieć dodatkowy wymiar.

- Wysłany elektronicznie list lub życzenia ma zupełnie inną wartość dla odbiorcy niż list lub życzenia, które zostały przez nas napisane odręcznie. Otrzymanie tych drugich powoduje, że ich odbiorca czuje się ważny. Uruchamia to także interakcję. Osoby, które otrzymują ode mnie własnoręcznie napisane listy, bardzo często do mnie dzwonią, odpisują poprzez komunikatory internetowe, czy wysyłają zdjęcia z otrzymanym listem. Są i tacy, którzy gromadzą wszystkie, jakie otrzymali ode mnie w ciągu ostatnich lat. Mam wówczas do czynienia z prawdziwą komunikacją, bo aby komunikacja miała miejsce, nie może być kierowana w próżnię, jej elementami musi być nadawca, odbiorca, kontekst i porozumienie - zauważa Aleksandra Ślifirska.

3 wskazówki jak napisać list

3 wskazówki Aleksandry Ślifirskiej dla tych, którzy chcą napisać list:



1. Zastanów się, czego chcesz życzyć danej osobie, co sprawi jej radość, przyjemność. Jakie słowa będą dla niej ważne. To świadczy o tym, czy Wasze relacje są bliskie i ważne dla was.



2. Modyfikuj życzenia, nie wysyłaj wszystkim takiej samej treści. Jeżeli masz z tą osobą relacje bardziej prywatne, niech i takie będą twoje życzenia.



3. Jeżeli ta osoba miała ważny udział w twoim życiu w mijającym roku – podziękuj jej za to. Personal branding to umiejętność budowania sieci kontaktów i filozofia wdzięczności – fundamenty dobrego życia.

Aleksandra Ślifirska, personal branding konsultant liderów biznesu, szefowa agencji konsultingowej KOBOLD, ekspertka ICAN Institute, twórcy polskiej edycji Harvard Business Review (2003-2020).

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA