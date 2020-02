Czy zapraszać rodziny pracowników na imprezę firmową?

Imprezy firmowe - kiedy warto zaprosić rodzinę pracownika

Piknik firmowy - nowe oblicze pracownika

Jeśli do tej pory nie było okazji, aby spotkać rodziny lub bliskich osób pracowników, zaproszenie ich pomoże lepiej zrozumieć osoby, z którymi pracujesz. Stwarza to doskonałą okazję, by spojrzeć na pracownika oczami jego rodziny. To z kolei umacnia relacje również między pracownikami, pokazując „prawdziwą twarz” pracownika, którą nie zawsze będzie w stanie okazać zza komputera. A jak pokazuje badanie Show Service Events Marketing - 70% pracowników wysoko ceni sobie dobre relacje budowane z kolegami z pracy. Integracja pracowników poprzez organizację pikników firmowych to zatem dobre rozwiązanie.

System motywacyjny - dodatkowy bodziec do działania

Dołączając rodzinę pracowników do imprezy firmowej, demonstrujesz pracownikom, że nie chodzi tylko o biznes; chodzi również o włączenie ich bliskich do „kręgu” (psychologia zarządzania). Wpływa to na poczucie przynależności, lojalność pracowników, a jeśli twoim zadaniem jest zwiększenie ogólnego zadowolenia pracowników i wzrost motywacji do pracy, jest to jeden ze sposobów na osiągnięcie tych celów.

Imprezy firmowe z okazji świąt

Imprezy świąteczne (wigilie firmowe, spotkanie opłatkowe) to najlepsze okazje do zaproszenia rodziny pracowników do wspólnego świętowania. Nie tylko wykorzystujemy niepowtarzalną atmosferę świąteczną, ale także motywujemy pracowników do uczestnictwa i sprawiamy, że wydarzenie firmowe stanie się bardziej interesujące.

Kiedy lepiej nie zapraszać rodziny pracownika na imprezę firmową

Generowanie pomysłów lub podsumowanie kwartalne

Jeśli Twoje wydarzenie koncentruje się na podsumowaniu wyników sprzedaży, lub mówieniu o kolejnej kampanii marketingowej, zaproszenie rodziny niekoniecznie będzie dobrym pomysłem. Dlaczego? To proste - może zniechęcić pracowników do aktywnego uczestniczenia i tworzenia rozwiązań, a dla osób niebędących pracownikami jest to po prostu nudne. Jest jednak na to rozwiązanie. - Organizując wyjazd firmowy dla pracowników i ich rodzin warto rozważyć opcję zorganizowania wydarzeń dla członków rodzin, którzy nie będą uczestniczyć w zebraniach firmowych. Już na etapie zadania sobie pytania „gdzie zorganizować wyjazd firmowy” należy sprawdzić, jakie atrakcje na imprezy są dostępne w ofercie organizatora wydarzenia - podpowiada Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy.

Team Building

Gdy cel Twojej imprezy firmowej koncentruje się przede wszystkim budowaniu zespołu i aspektach takich jak budowanie relacji, poprawa kreatywnego myślenia lub rozwiązywanie problemów grupowych, obecność rodziny może uniemożliwić realizację z zaplanowanych założeń. Team building, integracja pracowników wymagają 100% skupienia się na wykonywaniu zadań i pełnego zaangażowania na każdym etapie ćwiczeń. Co ciekawe, według badań obecnie aż 85% wyjazdów ma cel o charakterze team building.

Wyjazd firmowy - koszt

Jeśli budżet firmowy zostanie mocno nadwyrężony w momencie zaproszenia dodatkowych uczestników, zdecydowanie powinniśmy zaprosić na wyjazd firmowy samych pracowników. Ile kosztuje event firmowy? Ceny zależą od ich rodzaju wydarzenia - duże firmy inwestują nawet ponad 100 tys. zł w pojedynczy wyjazd integracyjny. Przeciętny budżet na osobę wynosi ok. 235 zł, więc jeśli nie w tym roku, to być może w przyszłym uda się odpowiednio zaplanować budżet i zorganizować event dla większego grona uczestników.

Oczywiście wszystkie podpunkty są tylko sugestiami. - Sytuacja każdej firmy jest wyjątkowa, dlatego planując wydarzenie, należy pamiętać o uwzględnieniu specyfiki firmy, kultury organizacyjnej, pory roku, czy możliwości finansowych - podsumowuje Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy.

