Impreza firmowa - jak zorganizować i ile kosztuje

Trzeba mieć pomysł na imprezę firmową

Na wstępie warto zadać sobie pytanie - w jakim klimacie powinna być zorganizowana konkretna impreza firmowa? Każde wydarzenie musi być traktowane jako osobny przypadek, dlatego już na wstępie dobrze jest stworzyć ideę wyjściową. Dlaczego?

To proste - idealne wydarzenie przekazuje gościom, nawet w najdrobniejszych szczegółach, wybrany nastrój i atmosferę. Aby to zrobić, nie wolno ograniczać się do uniwersalnych rozwiązań, ale stworzyć pomysł, który będzie miał „osobisty” charakter. - Impreza firmowa to wydarzenie, które powinno mieć z góry narzucony cel - integrację zespołu, pogłębianie więzi, wspólne przezwyciężanie problemów. Należy jednak najpierw zadać sobie pytania „jakimi cechami wyróżnia się dany zespół” oraz „jakie formaty pomogą zrealizować główny cel wydarzenia”- podpowiada Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy.

reklama reklama



Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

Ile kosztuje impreza firmowa?

Następnym istotnym krokiem jest przełożenie idei na koszty. W tym przypadku warto również pomyśleć o rezerwie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Istnieje także prostszy sposób niż samodzielna wycena eventu. Wiele miejsc, w których odbywa się event, oferuje firmom wsparcie event managera, który nie tylko przygotuje pełny kosztorys, ale także zapewni dodatkowe wsparcie. Jakie? - Od przygotowania scenariusza, przez dobór atrakcji, przygotowanie wystąpień, menu, aż po zorganizowanie gier i zabaw, czy koncertu zespołu muzycznego - mówi Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy. Ceny organizacji eventów zależą od ich rodzaju - nie jest rzadkością, że duże firmy inwestują bowiem ponad 100 tys. zł w wyjazd integracyjny.

Impreza integracyjna dla pracowników - lokalizacja

Kolejnym ważnym elementem realizacji pomysłu początkowego jest rozpoznanie lokalizacji: musi oczywiście w pełni odzwierciedlać pomysł i koncepcję, a jednocześnie spełniać konkretne kryteria. Jakie? Przede wszystkim należy ocenić obszar lub terytorium geograficzne, na którym znajduje się to miejsce; później wybrać preferowany krajobraz: miejski, elegancki, wiejski, tradycyjny, zapewniający możliwość korzystania z dużych przestrzeni itp.

Ważne jest również, aby zdecydować o stylu lokalizacji np. domek wiejski, pałac lub nowoczesna przestrzeń przemysłowa; wreszcie należy wziąć pod uwagę kwestie logistyczne, w tym możliwość pomieszczenia konkretnej liczby uczestników lub dostępność w danym terminie. Według badań polskie firmy najczęściej organizują wyjazdy firmowe w: maju, czerwcu i wrześniu. Ponad 50% z nich wybiera wyjazdy z pojedynczym noclegiem, a ok. 33% z dwoma noclegami. W przypadku lokalizacji - wyszukiwane są przede wszystkim lokalizacje oddalone od miasta. 80% badanych wskazało także, że zależy im na miejscach w okolicach lasu lub jeziora, a 40% organizuje tego rodzaju wydarzenie na wsi.

Planowanie imprezy firmowej. Spontaniczne działania niewskazane

Dobrym pomysłem jest ustalenie terminu dla każdego zadania, które należy wykonać przed, w trakcie i po wydarzeniu, a następnie umieścić je w jednej kompleksowej liście kontrolnej. Jeśli w organizacji uczestniczy kilka osób, musisz również utworzyć listę zadań dla każdego członka. Podpowiedź: wykorzystaj skuteczny system do przypisywania zadań i śledzenia postępów, aby zachować kontrolę nad każdym etapem procesu planowania zdarzeń.

Na koniec pamiętajmy, aby po samym wydarzeniu przeprowadzić ankietę, w której uczestnicy opiszą swoje odczucia lub uwagi dotyczące eventu. Być może warto zapytać ich także o pomysły na kolejny wyjazd?