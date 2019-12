Benefit dla pracownika inny niż wszystkie

Coroczne wątpliwości objawiają się pod postacią pytań: ryzykować odejście od powtarzalnych prezentów, żeby przełamać schemat i zaskoczyć obdarowanych? Czy zdecydować się na wybór sprawdzony i uniwersalny, aby każdy pracownik mógł z pewnością wykorzystać benefity dla siebie i bliskich?

Podobne dyskusje prowadziliśmy również w Decathlon. W poszukiwaniu inspiracji dotarliśmy do wyników badań, w których amerykańscy eksperci zarządzania dowodzą, że zaangażowanie i satysfakcja pracowników z benefitów pozapłacowych rośnie, jeżeli mają związek z wartościami firmy. Skorzystaliśmy z tej podpowiedzi.

Sport pod choinkę...

W Decathlon łączy nas pasja do sportu – to ona nadaje sens naszej pracy i spaja zespół. Dlatego w każde święta Bożego Narodzenia wręczamy pracownikom karty przedpłacone do realizacji w sklepach Decathlon. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę!

Wiemy, że nie tylko nasza firma stawia na aktywności ruchowe jako element działań integrujących personel, dlatego w 2014 r. wprowadziliśmy benefit, czyli Kartę Podarunkową Decathlon dla Biznesu.

Wyszliśmy z założenia, że aktywność fizyczna stała się obecnie ważnym elementem działań wspierających budowę zdrowych relacji w firmach. Karty na siłownie czy do klubów fitness są na szczycie najbardziej pożądanych benefitów. Według raportów Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” oczekuje ich aż 51,6% badanych. Z roku na rok obserwujemy też rosnące zainteresowanie firmowymi inicjatywami sportowymi, międzyfirmowymi ligami i rozgrywkami, imprezami biegowymi i rowerowymi.

...również w Twojej firmie...

To wszystko w naszej ocenie tworzy nowy profil potrzeb i zainteresowań pracownika, związanych ze sportem i aktywnym trybem życia, które firma może wesprzeć odpowiednio dobranymi benefitami.

Przykładem takiego benefitu na pewno będzie przedpłacona karta umożliwiająca zakupy w sieci sklepów sportowych Decathlon z bogatym asortymentem (do ponad 70 dyscyplin sportowych). A jedna z najlepszych okazji do jej podarowania to oczywiście firmowa wigilia. Pracownicy w czasie świątecznym stają się ambasadorami aktywności także wśród swoich najbliższych i z pewnością docenią możliwość obdarowania ich prezentem zachęcającym do dbania o zdrowie.

...i przez cały rok

Zajmujemy stanowisko, że ruch i sport są pożyteczną koniecznością przez cały rok, dlatego poza Bożym Narodzeniem warto wykorzystywać inne okazje do wręczania kart przedpłaconych. Na przykład Dzień Dziecka – dobry moment, aby wyposażyć się w niezbędną odzież i sprzęty na kolejny wakacyjny sezon.

Karnet na siłownie i karta na zakupy w sklepie sportowym wydają się połączeniem idealnym. Pamiętajmy, że regularna aktywność pracownika obniża ryzyko absencji z powodu choroby, a to się po prostu firmom opłaca! Jak wylicza Benefits System, aktywny pracownik oznacza oszczędność rzędu 2000 zł na zwolnieniach lekarskich rocznie.

Dlaczego Decathlon?

Nasi dotychczasowi klienci wykorzystują Karty Podarunkowe dla Biznesu jako element systemu motywacyjnego, nagrodę w konkursach, prezent świąteczny bądź element zestawu powitalnego. Słuszność wyboru jest gwarantowana przez powszechną rozpoznawalność marki Decathlon i jej dobrej reputację, widoczną chociażby w opiniach w internecie. Według badania SW Research z 2019 r. aż 46% Polaków najchętniej robi zakupy sportowe online lub w jednym z 58 sklepów stacjonarnych tej sieci.

Jeśli w Twojej firmie dostrzegasz zapotrzebowanie na świadczenia pozapłacowe, które wpłyną na korzystne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zapraszam do zapoznania się ze szczegółami na stronie kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl lub do kontaktu ze mną:

Marcin Łuczak

marcin.luczak@decathlon.com

https://www.linkedin.com/in/marcinłuczak/