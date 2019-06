Kredytmarket wykupuje obligacje i kolejny raz daje zarobić inwestorom

Kredytmarket wspiera rozwój polskich mikroprzedsiębiorców

Niezmiennie, od początku działania, celem Kredytmarket jest zniesienie barier, z jakimi spotykają się mikroprzedsiębiorcy poszukujący finansowania dla swojego biznesu. Twórcy firmy uważają, że możliwe jest udzielanie kredytów szybko i wygodnie, przy zachowaniu wysokiej jakości weryfikacji kredytobiorców i co najważniejsze przy pełnej transparentności.

- W Kredytmarket podchodzimy do współpracy z małymi firmami odpowiedzialnie. Nie zależy nam na udzielaniu kredytów wszystkim po kolei. Skupiamy się na współpracy z przedsiębiorcami, którzy mają za sobą najtrudniejszy, początkowy okres działalności - 18 miesięcy. To w tym czasie rynek zwykle weryfikuje produkt lub usługę i efektywność przyjętego modelu biznesowego. Jak podają niektóre źródła ponad 2/3 firm upada w ciągu pierwszych 2 lat działalności! A najczęściej już w pierwszym roku - mówi Aleksander Widera, prezes Kredytmarket.

Kredytmarket od początku swojej działalności udzielił kredytów blisko 600 przedsiębiorcom na kwotę ponad 19 mln zł. Firma finansuje portfel kredytowy m.in. z emisji obligacji. Od grudnia 2016 wyemitowała 14 serii obligacji i dokonała wykupu 8 serii, o wartości 7,8 mln zł.

W ostatnich miesiącach Kredytmarket poszerzył również swoją ofertę i wprowadził krótsze okresy kredytowania. Od stycznia br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o finansowanie na okres 1 miesiąca, a nie jak było do tej pory - 3.

- Na bieżąco rozmawiamy z naszymi klientami o ich potrzebach i pytamy o to jak rozwijają swoje firmy. Dzięki temu wiemy, jakie oferty finansowania są dla nich najlepsze. Okazuje się, że mali przedsiębiorcy często potrzebują szybkiego finansowania na tzw. „okazję biznesową” - zakup maszyny, albo dodatkowego towaru. Podejście sektora bankowego jest tutaj nadal mało elastyczne. Niektórzy nasi klienci mówią, że w bankach czekają na decyzję nawet kilka tygodni, a wtedy okazja przepada - dodaje Widera.

Zyskują przedsiębiorcy, zarabiają inwestorzy

- Nasi obligatariusze to przedsiębiorcy posiadający nadwyżki kapitałowe, którzy chcą pomnażać swój kapitał dzięki wspieraniu mikroprzedsiębiorstw. 5% średni zysk z inwestycji to konkurencyjna do lokat bankowych oferta.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy potrzebują finansowania mogą liczyć na kredyt na konkurencyjnych do sektora bankowego warunkach, ale z zupełnie innym podejściem. Cały proces odbywa się online, a przedsiębiorca w max. 15 minut otrzymuje decyzję kredytową - tłumaczy Aleksander Widera.

Kredytmarket udziela małym przedsiębiorcom kredytów online. Firma powstała w grudniu 2016, w tym czasie zdobyła zaufanie i zasiliła kapitałem setki mikroprzedsiębiorców, głównie z branży e-commerce, lekarzy, specjalistów wolnych zawodów, a także franczyzobiorców, na łączną kwotę kilkunastu mln złotych. Kredytmarket otrzymał nagrodę Innowacja Roku 2017 w konkursie e-Commerce Polska Awards. W marcu 2019 roku został wyróżniony w konkursie „Etyczna Firma 2018” organizowanym przez Puls Biznesu przy wsparciu merytorycznym PwC, za postępowanie zgodnie z normami etycznymi i prawnymi.

Operatorem serwisu Kredytmarket jest Polska Platforma Kredytowa SA, założony przez Aleksandra Widerę, praktyka z wieloletnim doświadczeniem w branży finansowej (w przeszłości związanego z PwC, Ipopema TFI i mBankiem).