Jedna Strefa Inwestycyjna na terenie całej Polski - zmiany w SSE

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydaje zarząd strefy. Pomaga on również w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii m.in. zakupu ziemi pod inwestycje.

Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone w celu:

przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,

rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,

zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,

zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,

tworzenia nowych miejsc pracy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostosowało funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dotychczasowa ustawa przystawała do rzeczywistości ekonomicznej Polski z lat 90, a jej głównym celem było pobudzenie bazy przemysłowej i likwidacja bezrobocia.

Jedna strefa inwestycyjna – co się zmieni?

Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.

Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.

Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat.

Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.

jeden standard obsługi inwestora przez Spółki zarządzające obszarami

każda ze spółek będzie prowadzić działalności na terenach określonych powiatów

szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia.

