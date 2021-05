Dotacje dla firm w maju - lista konkursów

Dotacje z Funduszy Europejskich czekają na przedsiębiorców. Przedstawiamy listę majowych konkursów i dotacji.

„Zielona energia”, czyli ekologicznie i ekonomicznie

Do 28 maja br. można aplikować o dofinansowanie z ostatnich 2 konkursów w Programie Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorcy chcący otrzymać dofinansowanie do budowy lub przebudowy instalacji wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną mogą zgłaszać się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poprawa środowiska w woj. śląskim

Dodatkowe środki Fundusze Europejskie przeznaczają na poprawę środowiska w województwie śląskim.

Między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować o środki na projekty dotyczące np.:

ocieplenia przegród zewnętrznych obiektu;

wymiany okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na energooszczędne;

przebudowy systemów grzewczych lub podłączenia bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;

likwidacji dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;

instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w modernizowanych energetycznie budynkach.

Transformacja firm w kierunku Przemysłu 4.0

W czerwcu br. rusza konkurs na pilotaż nowych instrumentów inno_LAB z Programu Inteligentny rozwój.

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia zmian w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia nowych technologii.

Mowa tu o:

Big Data;

Robotach przemysłowych;

Internecie rzeczy;

Integracji technologii informatycznych i operacyjnych i tworzeniu systemów cyber-fizycznych (CPS);

Cyberbezpieczeństwie;

Chmurze obliczeniowej;

Wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;

Sztucznej inteligencji;

Blockchainie;

Druku addytywnym (druk 3D).

Wnioski będzie zbierał PARP między 15 a 30 czerwca.

Szkolenia i doradztwo z dostępnego projektowania

W Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) warto skorzystać z finansowanych w 100% szkoleń i doradztwa dla firm, które chcą rozwijać się w kierunku rozwiązań skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów. Informację o tym, do którego z operatorów należy się zgłosić można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Start-upy w Polsce Wschodniej

Do końca tego roku można starać się o wsparcie na kolejny krok rozwoju - rozwinięcie działalności – wejście ze swoim produktem/usługą szerzej na rynki krajowe i zagraniczne oraz zwiększanie sprzedaży.

Konkurs skierowany jest do start-upów, które:

zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu z poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Programu Polska Wschodnia,

osiągnęły wszystkie zakładane „kamienie milowe” planu inkubacji oraz

otrzymały raport z inkubacji z rekomendacją o stopniu gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej

Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 1 mln złotych.

Środki można przeznaczyć na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Rozwój przedsiębiorstw na Śląsku

Do 18 maja wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro- i małe przedsiębiorstwa działające w szeroko rozumianej branży turystycznej. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty m.in. inwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług i kompleksowych, proekologicznych produktów. Jednym z celów pomocy z Funduszy Europejskich są również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

Prace badawczo - rozwojowe

Więcej podmiotów może skorzystać z pomocy Funduszy Europejskich dostępnej w konkursie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie medycyny i wdrożenie, oraz komercjalizację ich wyników lub na stworzenie własnego laboratorium.

Można ubiegać się m.in.: o refundację kosztów wynagrodzeń pracowników badawczych, kosztów aparatury i sprzętu, kosztów badań, jak i nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Czas na składanie wniosków o dofinansowanie upływa 8 czerwca br.

Białostocki Obszar Funkcjonalny

Jednostki samorządu terytorialnego, partnerstwa JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe chcące realizować projekty z zakresu infrastruktury:

związanej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

związanej z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;

w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych

mogą zgłaszać się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do 12 maja br. Wymogiem jest by te działania były realizowane na terenie miasta Białystok lub gmin otaczających Białystok.

