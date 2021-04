Rusza 6 konkurs GOSPOSTRATEG dla firm

Czym jest konkurs GOSPOSTRATEG?

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych. Celem programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

W szóstym konkursie można zgłaszać projekty z całego zakresu Programu GOSPOSTRATEG, w ramach jednej z czterech pułapek rozwojowych. Na wsparcie tych projektów agencja wykonawcza ministra edukacji i nauki przeznaczy 80 mln zł.

W jakich obszarach można składać projekty?

Projekty można składać w 4 obszarach. Są to:

pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu,

pułapka braku równowagi,

pułapka demograficzna,

pułapka słabości instytucji

Kto może wziąć udział w konkursie?

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych prac oraz pobudzenia współpracy naukowo-przemysłowej, konkurs kierowany jest do konsorcjów.

W skład takiego konsorcjum mogą wchodzić zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe, a także podmioty, które mają zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu – mogą być to m.in. ministerstwa, instytucje administracji rządowej, urzędy wojewódzkie czy fundacje i stowarzyszenia.

W ramach konkursu NCBR zapewni wsparcie finansowe na wszystkich etapach projektu: od prac podstawowych, przez badania przemysłowe i prace rozwojowe (faza A), aż do prac przedwdrożeniowych (faza B).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych jednego projektu wynosi 1 mln zł, a maksymalna 6 mln zł. Poziom dofinansowania może wynieść do 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu dla prac realizowanych w fazie A w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami i realizującymi projekt w ramach ich działalności niegospodarczej.

Na dofinansowanie mają szansę projekty, które prowadzą do wzrostu wykorzystywania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych oraz zakładają zastosowanie w praktyce uzyskanych rezultatów. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy.

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków?

Nabór wniosków rozpocznie się 7 maja i potrwa do 7 lipca 2021 roku.

Program „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG" finansowany jest ze środków krajowych.

