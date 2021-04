5 mln zł dla firm starających się o unijne granty

Granty na Eurogranty

Jak przekazał PARP, dofinansowanie unijne, które można zdobyć w konkursie, to "duże ułatwienie" dla firm, które przygotowują się do udziału w takich europejskich programach, jak Kreatywna Europa, LIFE czy Horyzont Europa i Single Market Programme planowanych na lata 2021-2027. Działanie jest przeznaczone dla MŚP, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski.

"+Granty na Eurogranty+ to wciąż stosunkowo nowy instrument finansowy. Uczymy się go wspólnie z wnioskodawcami. Aby ułatwić przedsiębiorcom zdobycie dotacji z Brukseli dopracowaliśmy zasady ubiegania się o wsparcie. Chcemy wesprzeć wszystkie projekty, które na to zasługują. Nie wymagamy od wnioskodawców faktur i dokumentowania wszystkich wydatków. W trakcie oceny projektu przedsiębiorcy będą mieć też możliwość doprecyzowania szczegółów przedsięwzięcia" – tłumaczy dyrektor departamentu internacjonalizacji przedsiębiorstw w PARP Arkadiusz Dewódzki.

Kto może skorzystać z dotacji?

W obecnej edycji o dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, który jeszcze nie wystartował, jeśli Komisja Europejska opublikowała warunki udziału w naborze. Na pomoc mogą liczyć ponadto przedsiębiorcy, którzy już złożyli projekty do weryfikacji Komisji Europejskiej – o ile wniosek do PARP złożą nie później niż 30 dni po terminie złożenia wniosku do KE.

Ile wsparcia można otrzymać?

Dofinansowanie pokrywa 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty rozliczane są w formie ryczałtu. Górna granica dofinansowania różni się w zależności od tego, czy przedsięwzięcie wymaga opracowania studium wykonalności oraz tego, czy przedsiębiorca ubiega się o wsparcie samodzielnie, czy w ramach konsorcjum.

Przedsiębiorca ubiegający się samodzielnie o dotację do projektu, który wymaga studium wykonalności otrzyma 280 060 zł (w konsorcjum będzie to ok. 240 tys. zł). Jeśli wykonanie studium wykonalności nie będzie konieczne, wówczas ten sam przedsiębiorca otrzyma 64 tys. zł (ok. 23 tys. zł, kiedy działa w ramach konsorcjum).

Na co można przeznaczyć środki?

Środki z dotacji można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie: usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z Programów UE; opracowania studium wykonalności – pod warunkiem, że jest ono wymagane w konkursie Komisji Europejskiej; organizacji spotkań (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz kosztów podróży służbowych); tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

W konkursie "Granty na Eurogranty" na przedsiębiorców czeka łącznie 5 mln zł, z czego 1 mln zł przeznaczono dla MŚP z województwa mazowieckiego. Nabór został podzielony na pięć rund. Ostatnia z nich zakończy się 27 stycznia 2022 r.

