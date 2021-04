Dotacja 5000 zł - tarcza 9.0

16 kwietnia 2021 r. opublikowano rozporządzenie zmieniające warunki przyznawania wsparcia przedsiębiorcom z określonych branż w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wprowadzono zmiany dotyczące przyznawania dotacji oraz ponownie uruchomiono dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, opisane w art. 15gga specustawy. Opisujemy najważniejsze zagadnienia zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Dotacja 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. nadaje staroście uprawnienie do udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (w tym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) i małemu przedsiębiorcy.

Znaczącą zmianą, wprowadzoną rozporządzeniem, jest to, że niektórzy przedsiębiorcy mogą skorzystać z dotacji nawet pięciokrotnie. I chodzi tu o dotacje udzielane na mocy rozporządzeń, a więc wsparcia przyznawanego od 1 lutego 2021 r. Oznacza to, że do limitu dotacji nie wlicza się dotacja, którą przedsiębiorcy otrzymali pod koniec grudnia 2020 r. lub w styczniu 2021 r., na mocy ustawy, tzw. Tarczy 6.0.

Dotacja 5000 zł - do kiedy wniosek?

Kolejną ważną zmianą jest przedłużenie terminu składania wniosków o dotację (PSZ-DBKDG). Zgodnie z nowym rozporządzeniem przedsiębiorcy mogą je wysyłać, wyłącznie przez moduł praca.gov.pl, do 31 sierpnia 2021 roku.

Dotacja 5000 zł - dla kogo, kody PKD

W nowym rozporządzeniu ujęci zostali przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

jednokrotnie – 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z; dwukrotnie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z; trzykrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z; czterokrotnie – 91.02.Z; pięciokrotnie – 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r

Dotacja 5000 zł - jaki przychód?

Przedsiębiorcy ci deklarują, że ich przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.

Jeśli miesiącem składania wniosku jest kwiecień 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest marzec 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów - luty 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub marzec 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r., lub wrzesień 2020 r.

W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu (wskazując marzec jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów), który został zaakceptowany i dotacja została wypłacona. Nie może on złożyć drugiego wniosku w kwietniu, ponieważ wniosek dotyczyłby tego samego miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów, czyli marca. Przedsiębiorca może natomiast złożyć kolejny wniosek o dotację w maju, o ile nie wyczerpał już przysługującego mu limitu liczby dotacji. Wówczas we wniosku wskaże kwiecień jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów.

Czy dotacja jest bezzwrotna?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.