Dotacja 5 tyś. zł dla nowo powstałych firm - wykaz kodów PKD

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, a także kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń – to kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, które na mocy rozporządzenia Rady Ministrów weszły w życie od 1 lutego 2021 r. Wsparciem zostaną objęte także firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r. Pomoc obejmie ponad 300 tys. firm, a jej wartość wyniesie 5,17 mld zł.

Jakie branże otrzymają pomoc? Wykaz kodów PKD

Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Wsparcie rozszerzono o 6 kodów PKD:

· 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

· 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

· 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

· 79.11.A działalność agentów turystycznych,

· 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,

· 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.





4 instrumenty wparcia przewidziane w rozporządzeniu

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne , na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Wypłata ponownego świadczenia postojowego – w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym; wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jednym z warunków otrzymania dopłaty jest spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r. Dofinansowanie do wynagrodzenia obejmuje 5 z 6 PKD (nie dotyczy 52.23.Z).

Pomoc z tarczy branżowej dla firm powstałych w 2020 roku

Wchodzące w życie przepisy rządowego rozporządzenia dają możliwość skorzystania z pomocy także firmom, które ma za sobą jedynie kilkumiesięczną historię istnienia. Wsparcie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność dopiero w 2020 r. i prowadzili ją na dzień 30 listopada 2020 r.

Takie osoby, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego.



Tarcza branżowa oraz rozporządzenie pomocowe Rady Ministrów nie uzależniają przyznania pomocy od faktu zatrudniania pracowników. Oznacza to, że z pomocy przewidzianej w tych aktach prawnych skorzystać mogą zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, które zatrudniają pracowników, jak i te, które pracowników nie zatrudniają (z oczywistym wyjątkiem dofinansowania do wynagrodzeń).

Jakie warunki należy spełnić?

Umorzenie składek i postojowe obejmuje płatników, którzy 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PDK wymienionymi w rozporządzeniu. Zgodnie z przepisami decyduje więc wpis w rejestrze REGON na ten dzień.

Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności spadł o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Np. jeśli klient składa wniosek w lutym 2021 r. Zatem jako jeden z dwóch miesięcy poprzedzających może wskazać styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. Jeśli wskaże styczeń 2021 r., to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do grudnia 2020 r. lub stycznia 2020 r. Jeśli wskaże grudzień 2020 r., to może porównać spadek przychodu o 40 proc. do listopada 2020 r. lub grudnia 2019 r.

Składając wniosek o postojowe, przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Musiał także otrzymać wcześniej choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

O wsparcie będzie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy będą mieć czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń.

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Warto jednak pamiętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.

Na czym polega tarcza branżowa?

Tarcza branżowa przewiduje konkretne instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców działających w branżach najbardziej bezpośrednio poszkodowanych w ostatnich miesiącach przez pandemię (m.in. gastronomiczna, rozrywkowa, kulturalna, i sportowa).

Warunkiem przyznania pomocy z tarczy branżowej jest odnotowanie odpowiedniego spadku przychodów we wskazanym okresie porównawczym, a także prowadzenie działalności gospodarczej o określonym profilu, identyfikowanym po kodzie PKD przedsiębiorcy.

