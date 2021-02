Hotele będą otwarte. Rząd znosi część obostrzeń

Które branże zostaną otwarte?

Premier Morawieckie razem z wicepremierami Piotrem Glińskim i Jarosławem Gowinem oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawił decyzje dotyczące luzowania obostrzeń i funkcjonowania gospodarki w reżimie sanitarnym warunkowo na kolejne dwa tygodnie.

"W połowie lutego otworzymy część miejsc, które do tej pory były niedostępne i tak nastąpi otwarcie hoteli, miejsc noclegowych do 50 proc. obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami - do 50 proc. dostępnych miejsc" - powiedział premier Morawiecki.





Od kiedy będą obowiązywać zmiany?

Zmienione zasady będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku, tj. od 12 lutego.

"Od dwóch tygodni obserwujemy swego rodzaju stabilizację zachorowań. Mamy sytuację lepszą, jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych, ale także łóżek respiratorowych, z kolei liczba zgonów jest cały czas niepokojąca" - mówił Morawiecki. "Dlatego możemy mówić o co najwyżej pewnego rodzaju kruchej stabilizacji" - zaznaczył premier.

Które branże nadal są zamknięte?

Z tego względu restauracje, siłownie, kluby fitness i część działalności gospodarczych zostaje nadal zamknięta. Dopuszczona będzie natomiast aktywność sportowa na terenach otwartych.

"Otwieramy sport na zewnątrz, a więc boiska zewnętrzne, korty będą mogły być otwarte, sport amatorski na świeżym powietrzu, stoki narciarskie i baseny" - wskazał wicepremier i minister kultury i sportu Piotr Gliński. "Decydujemy się na otwarcie basenów, ponieważ tam sytuacja z ewentualnym zagrożeniem wirusem jest mniej ryzykowna - choć oczywiście jest to ryzyko - niż w innych zamkniętych miejscach, gdzie uprawiany jest sport" - dodał.

"Jeżeli chodzi o kulturę, otwieramy od 12 lutego warunkowo na dwa tygodnie w reżimie sanitarnym kina, teatry, filharmonie, opery przy warunku podstawowym - wypełnienie do 50 proc. widowni, maseczki, brak konsumpcji" - powiedział wicepremier Gliński.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA