Rzecznik MŚP interwenuje w sprawie taksówkarzy

Jakie są ograniczenia dla taksówkarzy?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina o kolejnym przykładzie niezrozumiałych obostrzeń, tym razem dotyczących działalności taksówkarskiej, gdzie ograniczono możliwość przewożenia nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących, ale tylko w pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, podczas gdy w przypadku przewozu osób pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób analogiczne ograniczenie nie występuje.

Do Biura Rzecznika MŚP na bieżąco wpływają sygnały o barierach i utrudnieniach przy prowadzeniu działalności gospodarczej mających związek z wprowadzanymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przykładem jest kolejne ograniczenie związane z prowadzeniem działalności w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, polegające na tym, że danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących (zgodnie z § 25 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, ze zm./).





Jakie są ograniczenia w przypadku taksówek tradycyjnych?

Co istotne, takiego ograniczenia nie ma w przypadku przewozu osób tradycyjną taksówką, tj. pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób. Wyłączenie ograniczeń dotyczy także m.in. pojazdów samochodowych: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei.

W związku z powyższym, pismem z dnia 5 stycznia 2021 r. Rzecznik MŚP wystąpił do Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dr Jarosława Gowina z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do likwidacji ograniczeń polegających na tym, że danym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących – analogicznie jak w przypadku przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu do 7 osób, gdzie ograniczeń takich brak.

