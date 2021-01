Można składać wnioski w konkursie „Badania na rynek”

Na czym polega konkurs "Badania na rynek"?

Celem programu jest ułatwienie przedsiębiorcom wprowadzenia do sprzedaży nowych lub znacznie ulepszonych produktów oraz wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Pula środków dostępna w konkursie to 500 mln zł.

Termin naboru do konkursu mija 17 lutego 2021 r





Ile dotacji można otrzymać?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR.

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że wkład finansowy to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.

Sposób obliczenia:

premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20 % + lokalizacja projektu: 50%

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: