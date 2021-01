565 wniosków na ponad 162 mln zł z programu „Bony na innowacje dla MŚP”

Bony na innowacje dla MŚP - co to za program?

Bony na innowacje dla MŚP to program dla firm, które mają pomysły na innowacje, ale nie mają funduszy na ich realizację.

- Ci, którzy zakwalifikują się do konkursu dostają konkretną pomoc i mogą wdrożyć swoje pomysły. To szansa dla nich i dla całej gospodarki" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Dodał, że im bardziej innowacyjny biznes, tym większe możliwości rozwoju społeczeństwa.





Jakie są etapy konkursu?

Program „Bony na innowacje dla MŚP” jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego.

Agencja wskazała, że równolegle trwają konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie mają innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin.

Ponad 5 tys. złożonych wniosków

Jak zaznaczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, w sektorze MŚP jest duży potencjał, do którego wydobycia często potrzebne są fundusze. "Według ostatniej edycji raportu opracowanego przez PARP (+Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce+) już co piąte polskie przedsiębiorstwo wdraża innowacje. Chcemy, aby z roku na rok ta liczba wzrastała, dlatego pieniądze krajowe i unijne inwestujemy w nabory, dzięki którym przedsiębiorcy mogą otrzymać fundusze na opracowanie czy zakup innowacji" - dodała.

Wskazała, że oddzielną pulę zarezerwowano na działanie nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami fizycznymi czy poznawczymi.

Według prezes PARP Małgorzaty Oleszczuk, duże zainteresowanie czyni konkurs jednym z najbardziej przystępnych źródeł finansowania innowacji.

"Od marca ubiegłego roku, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa i wywołanego nim kryzysu, przedsiębiorcy złożyli 1 562 wniosków o wsparcie z funduszy unijnych. To średnio ponad 156 projektów miesięcznie. Przed pandemią było ich 1,5 razy mniej" – dodała.

Jak podkreśliła, od początku trwania projektu, czyli od sierpnia 2015 r., firmy złożyły w sumie 5 142 tys. wniosków na kwotę ponad 1,373 mld zł. "Już popłynęło do nich wsparcie w wysokości ok. 266 mln zł, a kolejne firmy już czekają ponieważ proces oceny wniosków trwa na bieżąco" - podała.

Według PAPR, największym zainteresowaniem konkurs cieszy się wśród firm z branż: przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, informacja i komunikacja, handel hurtowy i detaliczny, budownictwo.

Łączny budżet czterech konkursów (usługowy: ogólny, Dostępność Plus; inwestycyjny: ogólny, Dostępność Plus) w ostatnim naborze (lata 2019-2020) wynosił 160 mln zł, a łącznie we wszystkich naborach od 2015 r. do 2020 r. to blisko 0,5 mld zł (487,43 mln zł) - podano.

Jak wskazała PARP, w konkursie usługowym przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny w wysokości zaledwie 15 proc. kosztów projektu. Maksymalne wsparcie, na jakie mogą liczyć, sięga 340 tys. zł., a całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 400 tys. zł.

W konkursach inwestycyjnych wymagany jest większy wkład własny, czyli – w zależności od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji – co najmniej 30 proc. wartości projektu, ale też przedsiębiorcy mogą liczyć na większe dofinansowanie – maksymalnie 560 tys. zł. Na tym etapie całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 800 tys. zł.

