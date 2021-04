Jak zmienia się zaangażowanie uczestników Instagrama?

Wzrost działań na Instagramie

Raport Instagram Engagement Study powstał dzięki analizie ponad 100 milionów postów zamieszczonych na Instagramie.

- Raport analizuje światowe trendy związane ze skutecznością poszczególnych działań na Instagramie, potwierdza nasze obserwacje, jakie prowadziliśmy na polskim rynku marketingu rekomendacji - mówi Karina Hertel.

W 2019 r. wskaźniki zaangażowania utrzymywały się na stałym poziomie, jednak już w pierwszej połowie 2020 znacząco poszybowały w górę. Wzrost ten był oczywiście pokłosiem lockdownu i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, kiedy to większość naszej aktywności przeniosła się do sieci. Z czasem jednak zaangażowanie zaczęło spadać, aby pod koniec ubiegłego roku osiągnąć poziom podobny do tego, jaki obserwowano w 2019 r.

Karuzela zdjęć

Istotnym wnioskiem płynącym z raportu jest skuteczność poszczególnych typów aktywności na Instagramie. W porównaniu do 2019 r, w 2020 r. zaobserwowano wzrost współczynnika wyświetleń tzw. karuzeli zdjęć. W 2020 roku cieszyły się on największym współczynnikiem zaangażowania niezależnie od wielkości konta. Większość, bo blisko 90% naszych kampanii wykorzystuje ten format. Karuzele miały także więcej interakcji w porównaniu do innych rodzajów publikowanych treści – video czy standardowych postów ze zdjęciem.

Co istotne największym zainteresowaniem odbiorców cieszyły się one, gdy towarzyszył im opis nie dłuższy niż 10 wyrazów. Przeprowadzone badania potwierdziły, iż to właśnie krótkie treści w połączeniu z karuzelą zdjęć charakteryzują się największą skutecznością w kontekście biznesowym, gdyż docierają do największej grupy odbiorców. Dla przykładu w grupie twórców posiadających od 50 do 100 tys. obserwujących współczynnik dotarcia w przypadku karuzeli zdjęć wynosi 1,2%, natomiast dla video został określony na poziomie 0,17%[1].

Video nadal atrakcyjne

Według raportu spore zainteresowanie wzbudzają także materiały video, jednak ich zasięgi i liczba interakcji zależą od zasięgów danego twórcy. Według badań wraz ze zwiększaniem liczby obserwujących, pod materiałami video pojawia się więcej komentarzy w porównaniu do karuzeli zdjęć. Raport potwierdza także, iż to tzw. mikroinfluencerzy gwarantują największy współczynnik dotarcia, co również jest bardzo cennym wnioskiem w kontekście planowania kampanii w mediach społecznościowych.

Karina Hertel, Dyrekotr Zarządzająca BrandLift

