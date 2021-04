Gartner: cyfryzacja z powodu pandemii zwalnia

Inwestycje na IT coraz niższe

Według danych Gartnera, w 2020 roku światowe wydatki na IT wyniosły 3,7 biliona dolarów i były o 2,2% niższe niż rok wcześniej. Choć spadek był mniejszy niż wcześniej prognozowano, to był odczuwalny we wszystkich segmentach rynku. Wyjątkiem były rozwiązania dla data center.

Największy spadek odnotowano w segmencie urządzeń – ich sprzedaż spadła o 6,9% do 663 mln dolarów. Mniejszy, choć wciąż znaczący, był spadek sprzedaży oprogramowania dla przedsiębiorstw, który wyniósł 2,1% (466 mln dolarów) oraz usług IT. Wartość sprzedaży zmniejszyła się w tym przypadku o 1,8% do kwoty 1 mld dolarów. Zmniejszyły się także nakłady na usługi komunikacyjne – o 0,7%.

Centra danych nadal na powierzchni

Na tym tle prawdziwym wygranym jest segment systemów dla centrów danych. Ich sprzedaż bowiem wzrosła i to o 2,3% wynosząc w sumie 219 mln dolarów.

Wprawdzie polski rynek IT nie zawsze idzie w parze z globalnymi trendami, widzimy jednak, że w czasie pandemii centra danych stały się kluczowym ogniwem dla cyfrowej transformacji biznesu. To tutaj zlokalizowane są infrastruktura, kompetencje i technologie, które pomagają firmom dostosowywać oraz optymalizować procesy do wymogów współczesnej cyfrowej gospodarki. Szukanie oszczędności, to nie tylko rezygnacja z zakupów. Często jest to dokonywanie ich w modelu outsourcingu - tam, gdzie łatwiej o elastyczność wydatków i skalowalność. Infrastruktura i kompetencje IT nie należą do tanich ani łatwych w zakupie (CAPEX, koszty rekrutacji i utrzymania pracowników IT) a kompetencyjne centra danych oferują jedno i drugie w przystępnym modelu abonamentowym. Współpraca z dobrym data center może jednocześnie podnieść poziom bezpieczeństwa IT i umożliwia łatwy dostęp do chmury obliczeniowej. To właśnie data center stanowią fundament dla wielu nowych projektów IT wdrażanych teraz przez firmy i instytucje – mówi Piotr Pawłowski, CEO w Grupie 3S.

Przesunięcie inwestycji

Co ciekawe, okazuje się, że Gartner nie doszacował popytu. W lipcu ubiegłego roku firma analityczna prognozowała, że segment rozwiązań dla centrów danych wzrośnie w 2020 r. o 1%. Jednocześnie Gartner szacował, że rynek IT skurczy się o 5,4%. Te prognozy się nie sprawdziły.

Cyfryzacja w niektórych obszarach przyśpieszyła, co uchroniło branżę IT przed większymi spadkami, niemniej wiele firm przesunęło inwestycje w czasie, czekając na wyklarowanie się sytuacji gospodarczej. Dziś, gdy duża część klientów przeniosła się do świata online, a sytuacja powoli się stabilizuje, firmy będą wracały do inwestycji w technologie. Spora część z nich skorzysta jednak z outsourcingu i usług chmurowych, aby nie zamrażać środków inwestycyjnych i zapewnić sobie większą elastyczność działania. To kolejna szansa dla rynku centrów danych – prognozuje Piotr Pawłowski, CEO w Grupie 3S.

Gartner szacuje, że w tym roku segment systemów dla centrów danych wzrośnie o 7,7%. Sprzedaż ma urosnąć zdaniem analityków do 247 mln dolarów.

