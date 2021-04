Jak wprowadzić robota do firmy?

Roboty nie tylko dla korporacji

Robotyzacja procesów w celu optymalizacji pracy do niedawna kojarzona była z dużymi firmami i międzynarodowymi korporacjami. Wprowadzenie robotów wiązało się bowiem z dużymi kosztami, czego powodem było m.in. korzystanie z usług zagranicznych dostawców. Skomplikowana obsługa robota wymagała również wykwalifikowanej kadry, na którą mniejsze przedsiębiorstwa nie mogły sobie pozwolić.

Wraz z rozwojem technologii, powstały rozwiązania szyte na miarę małych i średnich przedsiębiorstw, tym samym roboty mogą wesprzeć w pracy pracowników praktycznie w każdej branży, przejmując powtarzalne, monotonne czynności, „odblokowując” w ten sposób ich czas na działania wymagające ich wiedzy oraz kompetencji.

Jakiego robota wybrać?

Do firm można „zatrudnić” dwa rodzaje robotów: hardware’owe – czyli fizyczne maszyny, wykorzystywane najczęściej w produkcji oraz software’owe, czyli roboty cyfrowe w postaci oprogramowania. To właśnie oprogramowania cyfrowe najczęściej sprawdzają się w małych

i średnich firmach, ponieważ są bardziej dostępne dla przedsiębiorców i odpowiednio wykorzystane mogą okazać się niezwykle pomocne w prostych czynnościach pracy biurowej.

Roboty – dla kogo?

Przedsiębiorcy pytani o główne przeszkody we wprowadzeniu robotyzacji do ich firm, przeważnie wskazywali wysokie koszty oraz potrzebę posiadania specjalistycznych kompetencji. Dzięki nowoczesnym narzędziom kwestie te nie stanowią już przeszkody.

Koszt robotyzacji.

Dotychczas firmy korzystały głównie z rozwiązań zagranicznych firm, jednak dzięki temu, że w Polsce powstaje coraz więcej firm zajmujących się robotyzacją, usługi te stają się dużo bardziej przystępne, także finansowo. Na „zatrudnienie” robota mogą sobie już z powodzeniem pozwolić małe i średnie firmy. Ponadto ten koszt to inwestycja, która zwraca się już po kilku miesiącach.

Specjalistyczne kompetencje w zarządzaniu robotem.

Proste „trenowanie” robota, np.: w narzędziu Wizlink, sprawia, że nawet osoby bez wykształcenia kierunkowego (IT) poradzą sobie z jego obsługą. Firma, decydując się na robotyzację, nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych pracowników lub całych działów IT, by zarządzać oprogramowaniem. Krótkie szkolenie wprowadzające daje wiedzę, która pozwala samodzielnie zarządzać robotem.

Jak roboty mogą pomóc przedsiębiorcom z sektora MŚP?

W każdej firmie można wyłonić działania, które są powtarzalne, monotonne i ich wykonanie nie wymaga specjalistycznej, merytorycznej wiedzy. Głównie są to proste czynności biurowe związane z przetwarzaniem danych z dokumentów, wypełnianiem formularzy, obliczeniami, przekazywaniem danych czy wysyłaniem oraz odbieraniem maili.

Korzyści z robotyzacji procesów dostrzegają zarówno pracownicy, jak i właściciele firm. Roboty „wyręczają” człowieka w zadaniach powtarzalnych, dzięki czemu może on zająć się tymi bardziej zaawansowanymi, rozwijając swoje kompetencje w czasie, gdy robot wykonuje tę monotonną i nużącą część pracy. Co istotne – robot w ciągu kilku minut wykona zadania, które zwykłym pracownikom zajęłaby nawet godzinę. Zmniejsza się także ryzyko popełnienia błędów, pod warunkiem, że scenariusz dla robota zostanie poprawnie zaprogramowany.

Przedsiębiorstwa w ten sposób zwiększają swoją wydajność i zakres usług. Przy zachowaniu takiej samej liczby pracowników, mogą wykonywać więcej zadań, przyśpieszyć procesy i zwiększyć jakość obsługi klienta. Mogą również wydłużyć czas działania firmy, bowiem roboty mogą pracować nawet wtedy, kiedy pracownicy mają wolne.

Jak wprowadzić robota do firmy?

Podjęcie decyzji o robotyzacji procesów w firmie powinna poprzedzić gruntowna analiza. Warto dokładnie przyjrzeć się codziennym działaniom wykonywanym przez pracowników, sprawdzić, które są najbardziej czasochłonne i wybrać te, które pozwolą na optymalizację czasu pracy zespołu. Należy pamiętać, że o skuteczności działań robota decyduje jego poprawne zaprojektowanie, bowiem będzie on pracował dokładnie tak, jak go tego nauczymy, jeśli więc proces jest błędny, to robot również będzie wykonywał błędną pracę.

Wprowadzając robota do organizacji, istotna jest również precyzyjna komunikacja z pracownikami. Wielu z nich może obawiać się zwolnień, myśląc, że robot zastąpi ich na stanowisku. Dlatego warto poświęcić czas i uwagę swoim pracownikom, by mogli zrozumieć, że robot jest dla nich szansą na rozwój, a nie zagrożeniem utraty pracy. Tylko przy pełnej współpracy kadry zarządzającej i pracowników robotyzacja pozytywnie wpłynie na rozwój firmy, a także zadowolenie zespołu.

Przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu robotyzacji do swojego przedsiębiorstwa, zawsze warto również skonsultować się z firmą, która profesjonalnie zajmuje się tego typu usługami.

Michał Wawiórko - Prezes Zarządu First Byte Sp. z o.o., właściciela marki Wizlink.

