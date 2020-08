Innowacyjny lider to otwartość na zmianę

Przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że w firmach obowiązuje model zarządzania hierarchicznego. To centrale firm tworzyły strategie działania. Za ich wdrożenie - zgodnie z przyjętym schematem - odpowiedzialni byli menedżerowie wraz ze swoimi zespołami. Dziś taki sposób działania nie ma już racji bytu, a pojawienie się koronawirusa tylko to potwierdziło. I przyspieszyło zmiany w firmach, które zaczęły się już wcześniej.

Polecamy: Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2020 + Czas pracy 2020 + Zatrudnianie i zwalnianie pracowników + Uprawnienia rodziców w pracy





Nowy model zarządzania to wyzwanie



Życie pokazuje jednak, że cały czas nie wszyscy są na nie gotowi. W firmach dalej pracują zespoły, związane z nimi od 10-20 lat, które trwają w starym porządku. Jednocześnie to cenieni pracownicy, którzy dzięki swojemu doświadczeniu stanowią dużą wartość dla każdej organizacji. Jesteśmy w sytuacji, kiedy otwieranie się na nowe, powinno być w firmach premiowane wyjątkowo. A zarząd powinien takie postawy wspierać i nie być blokadą.



- To spore wyzwanie i odpowiedzialność dla liderów i menedżerów. Przewagę mają ci, którzy są otwarci na zmianę, akceptacją ryzyka i prowadzą angażującą komunikację z pracownikami. Pomaga w tym marka osobista, której budowanie jeszcze nigdy nie było tak ważne. Realnej zmiany nie można dokonać w pojedynkę, a świadomość zmian dotyczy zarówno kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników - mówi Aleksandra Ślifirska, konsultantka personal branding, doradca zarządów.



Pokazuje to m.in. przykład międzynarodowej firmy z branży FMCG. Zachodzącej w niej od kilku lat zmiana kultury organizacyjnej skupia się na zachęcaniu ludzi bezpośrednio pracujących z klientami do inicjowania rozwiązań, które pozwolą dotrzeć do klientów zupełnie nowymi niż dotychczas kanałami. To właśnie oni są na co dzień obserwatorami zmian, jakie zachodzą w biznesowym otoczeniu, a także najlepiej wiedzą, jakie potrzeby mają odbiorcy produktów i jak na nie odpowiadać. To nie wszystko. Firma chcąc zachęcić swoje zespoły do działania, daje im prawo do popełniania błędów i w stu procentach bierze na siebie związane z procesem testowania nowych rozwiązań ryzyko. Stwarza w związku z tym nowe procedury umożliwiające realizację takich zadań. Trochę może to przypominać pracę nad patentami. - Może 100 okaże się być niewypałem, ale 57 lub 102 - okaże się produktem globalnym. Takie działanie wymaga pracy nad mindsetem zarządzających.

Podążaj za swoimi klientami, dzięki decentralizacja podejmowanych decyzji



Bądź szybki, niczego nie żałuj. Jeżeli musisz być pewny podjęciem działania, nigdy nie wygrasz. Perfekcja jest wrogiem dobrego. Szybkość przewyższa perfekcję - te słowa dr Michaela Ryan’a z WHO. Wypowiedziane na początku pandemii koronawirusa mówiąc o tym, jak skutecznie walczyć z wirusem, można odnieść także do nowej rzeczywistości, w jakiej znalazł się biznes.



- Tempo i nieprzewidywalność zmian sprawia, że dotychczasowy model zarządzania przestał być efektywny, a jednym ze skutecznych sposobów rozwiązania tego problemu jest swego rodzaju decentralizacja nie tylko podejmowania decyzji, ale też inicjowania zmian. Zarządy muszą dawać ludziom pole do działania - mówi Aleksandra Ślifirska.



Dziś firmy, aby być konkurencyjnymi, muszą podążać za swoimi klientami i dostosowywać strategię sprzedaży do ich zachowań. Założenie konta bankowego z wykorzystaniem selfie, wniosek o pożyczkę za pomocą mediów społecznościowych, czy zdalne dopasowywanie aparatów słuchowych - to wszystko jest już możliwe. Pandemia COVID-19 spowodowała, że zmiany jeszcze przyspieszyły. Menedżerowie niemal w każdej branży muszą inaczej generować ofertę wartości.