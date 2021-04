Kontrola dewizowa w Rosji - zmiany od lutego 2021 r.

Kontrola dewizowa w Rosji na nowych zasadach

Pod koniec lutego zostały złagodzone wymogi kontroli dewizowej dla rosyjskich eksporterów, co w znacznym stopniu zmniejsza obciążenia administracyjne firm i zwiększa dostęp do ubezpieczeń eksportowych. Według ekspertów JP Business Law kolejne etapy liberalizacji kontroli dewizowej w Rosji rokują na zwiększenie wymiany handlowej m.in. z krajami sąsiednimi takimi jak Polska, z uwagi na podwyższenie atrakcyjności ubezpieczeń kontraktów eksportowych.

Wymiana handlowa z Polską

„Postępująca liberalizacja w zakresie kontroli dewizowej to spora szansa na poprawienie parametrów wymiany handlowej Rosji z krajami sąsiedzkimi. Przede wszystkim wprowadzone rozwiązania zapewniają rosyjskim eksporterom skuteczny instrument zabezpieczający przed ryzykiem niewywiązania się z umowy handlu zagranicznego. Znacznie zwiększa to komfort w przypadku kontroli dewizowej, co w krótkim czasie może się przełożyć na zauważalne zwiększenie obrotów i dynamiki wymiany handlowej. W naturalny sposób może na tym skorzystać polski rynek” - wyjaśnia Valeria Jelenska, Prezes Zarządu w JP Business Law Firm.

reklama reklama



Jakie zmiany?

Otrzymanie wypłat z ubezpieczenia w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej od ubezpieczycieli będących rezydentami będzie uważane za spełnienie przez eksporterów obowiązku repatriacji (tj. dokonania przez kontrahenta zagranicznego warunku zapłaty za dostarczony towar) środków pieniężnych w walucie obcej. Obowiązek repatriacji zostanie również uznany za spełniony, jeżeli upoważniony bank rosyjski zapłaci eksporterowi środki z tytułu ubezpieczenia transakcji handlu zagranicznego.

Ponadto lista dozwolonych transakcji dewizowych między rezydentami obejmuje teraz opłacanie składek ubezpieczeniowych i wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczenia. A lista dokumentów, jakie rosyjscy eksporterzy mogą przedłożyć, aby uzasadnić uszczuplenie przychodów dewizowych, zawiera dokumenty związane z ustaleniem faktu uszkodzenia towarów i uregulowania płatności za nie.

Dzięki nowym rozwiązaniom obecnie nie tylko Rosyjska Agencja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i Inwestycji (EXIAR) będzie mogła ubezpieczyć ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z kontraktów w handlu zagranicznym, ale także każda rosyjska firma ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej reguły będą stanowiły organizacje, które zostaną umieszczone na specjalnej liście Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej. Podstawą dla tego będzie między innymi działalność firmy posiadającej licencję na dobrowolne ubezpieczenie mienia na okres krótszy niż rok, a także występowanie dwóch lub więcej naruszeń w ciągu roku, za które firma poniosła odpowiedzialność.